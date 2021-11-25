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Блогер покончила с собой в прямом эфире, а ее прах украли для "свадьбы призраков"

  10   0 25.11.2021, 13:09 | Новости, Происшествия
Блогер покончила с собой в прямом эфире, а ее прах украли для "свадьбы призраков"

В Китае, в провинции Шаньдунь, блогер с ником Luoxiaomaomaozi покончила с собой во время прямой трансляции. Уже после смерти прах девушки пытались купить. Об этом пишет Vice, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что в октябре девушка вышла в прямой эфир в приложении Douyin, достала бутылку с неизвестным веществом, начала говорить о самоубийстве и пить из нее жидкость. После этой трансляции девушка попала в больницу, где скончалась.

При этом местные СМИ сообщили, что когда блогер пила жидкость, зрители провоцировали ее закончить начатое. 

Тело покойной было кремировано. Уже после этого ее прах выкрал сотрудник крематория, который попытался продать его семье, которая хотела устроить "свадьбу призраков". За это злоумышленник требовал около 11 000 долларов.

"Свадьба призраков" - ритуал, который проводят в некоторых районах Китая. Люди устраивают "свадьбы" для умерших родственников в надежде, что в загробной жизни те смогут обрести семью.

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