В Кремле назвали условие нападения на Украину

В Кремле заявили, что Российская Федерация нападет на Украину, если она присоединится к НАТО.

Об этом сказал советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов, сообщает издание Telegraf, пишет УНИАН.

В материале отмечается, что это понятное объяснение того, почему РФ занимается увеличением своего военного присутствия на границах с Украиной.

При этом советник Кремля предупредил о "новом конфликте", который возникнет при условии расширения НАТО на восток.

"России придется изменить систему и провести новые красные линии", - сказал Лукьянов.