Юрий Романенко: Заявление "Слуг" о том, что они перестанут ходить на ахметовские каналы – это самокастрация

"Заявление "Слуг" о том, что они перестанут ходить на ахметовские каналы - это самокастрация. Потому что за общественное мнение нужно бороться всегда. С учетом того, рейтинги СН и Зеленского падают, то они делают серьезную ошибку в условиях надвигающейся зимы, когда сумма критических ошибок будет очень серьезно испытывать режим Зеленского на прочность", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"В ОП не понимают, что теплой ванной больше не будет. И условия для ведения политики будут только ухудшатся. Но как ребенок закрывает глаза в минуту опасности, так и Зеленский предпочитает делать вид, что проблем нет.

Но проблемы есть. И решение проблем начинается с их признания. Если нет признания и есть проблемы, то все заканчивается катастрофой. Это все равно что бежать по киевскому проспекту Победы с закрытыми глазами в надежде, что пронесет. В общем, СН на всех парах идут на стену", - завершает политолог.