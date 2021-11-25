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Брітні Спірс поділилася фото "сумного" кота Степана з України

  16   0 25.11.2021, 08:10 | Новости, Общество
Брітні Спірс поділилася фото "сумного" кота Степана з України

Співачка анонсувала вихід свого нового фільму.

Американська співачка Брітні Спірс поділилася фотографією популярного у мережі українського кота Степана, який вже став мемом.

Знімок кота вона опублікувала у своєму Instagram, інформує UAINFO.org.

У підписі до фото співачка анонсувала вихід свого нового фільму.

"Я тільки що закінчила зйомки фільму, який називається "Кумир". У ньому точно буде багато хітів та яскравих картинок, щоб кинути у гарні обличчя моєї сім'ї. Сподіваюся, ви, друзі, добре проводите час, тому що я – так. Якщо я пропадаю, ви можете знайти мене де-небудь з цим котом", – зазначила вона.

Кіт Степан з України став мемом / фото instagram.com/britneyspears

Кіт Степан прославився завдяки акаунту у TikTok з відео, на яких він сумно дивиться на алкогольні напої в той час, як на тлі грають різні старі хіти.

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