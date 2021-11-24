Родина столичної судді володіє маєтком під Києвом і їздить на дорогих позашляховиках. ВІДЕО

Ільєва відмовилася коментувати свої статки / фото Bihus.Info

Родина судді Печерського районного суду Києва Тетяни Ільєвої, у кабінеті якої НАБУ провело обшуки, зводить розкішний маєток під Києвом і користується дорогими автівками. Водночас офіційних співмірних статків у родини судді немає.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

В Ільєвої є маєток на 264 квадратні метри у Хотянівці. Поруч з ним наразі добудовують ще один будинок, але вже трохи менший.

У декларації судді зазначено, що на будівництво витратили 1,8 млн грн. Приблизно стільки коштує двокімнатна квартира на околиці Києва. Офіційно у судді не було 1,8 млн грн, коли будівництво вже велося. Згодом Ільєва задекларувала 1 млн грн, а потім ще 1,5 млн у якості нібито подарунків від матері.

Суддя Ільєва побудувала розкішний маєток під Києвом / фото Bihus.Info

До речі, мати судді живе у Могилів-Подільському. Зі слів місцевих мешканців, жінка продає пиріжки на місцевому ринку. Окрім торгівлі матір судді займається фермерством і має у користуванні близько 50 гектарів землі. За 10 років ця діяльність офіційно принесла їй трохи більше ніж 20 тисяч доларів (538 тисяч грн).

Земельну ділянку у Хотянівці, де зараз побудовано будинок судді, їй начебто подарували. 24 сотки у Хотянівці, які на ринку коштують орієнтовно 2,5 млн грн, Ільєва отримала у подарунок від тітки. Вона також мешкає у Могилів-Подільському і займається фермерством та торгівлею.

Родина судді їздить на дорогих автомобілях. На початку листопада суддя купила Range Rover, ціна якого стартує від півмільйона гривень. Range цьогоріч став вже третім автомобілем Ільєвої. До цього суддя їздила на Mercedes G-класу і на BMW X5.

Range Rover суддя придбала у листопаді / фото Bihus.Info

На доньку Ільєвої записаний Land Cruiser 200, вартість якого на ринку стартує з відмітки у півтора мільйона гривень. На момент купівлі машини дівчина тільки закінчила навчання в університеті та співмірних доходів офіційно не мала.

Власницею Land Cruiser 200 є донька судді / фото Bihus.Info

Суддя відмовилася пояснювати та коментувати походження коштів на дорогу нерухомість, авто і подарунки від матері.

Нагадаємо, що 20 жовтня детективи НАБУ прийшли з обшуками до кабінету Ільєвої. Причиною стало те, що у листопаді 2020-го суддя зняла арешт з коштів, які були вилучені у колишнього першого заступника голови правління компанії "Хліб України" Андрія Миханіва. Чоловіка звинувачують у "легалізації злочинних коштів" екс-прем'єра Павла Лазаренка. У Миханіва вилучили 110 700 євро і 9 300 доларів.

Але аж за два роки до суду звернувся адвокат Дмитро Коноваленко з проханням зняти арешт на користь свого клієнта Андрія Сердюка, який нібито і віддав арештовану суму Миханіву на зберігання.

Ільєва не мала права розглядати питання зняття цього арешту, бо справа Миханіва вже розглядалася по суті. Втім, після рішення Ільєвої гроші очікувано зникли.

Журналісти зазначають, що на початку року за аналогічною схемою і за участі фактично тих самих осіб було виведено 400 тисяч доларів, арештованих у рамках іншого кримінального провадження. До Агентства з розшуку і менеджменту активів, які зберігали арештоване, звернувся адвокат з рішенням суду про зняття арешту з коштів. Пізніше з'ясувалося, що рішення було підробленим. За даними слідства, у схемі взяли участь ті ж люди (Коноваленко і брат Сердюка), яким Ільєва фактично віддала понад 3 мільйони гривень.

УНІАН