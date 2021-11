Журналіст HBO дорікнув Столтенбергу: Україні обіцяли членство в НАТО у 2008 році, а зараз вона захоплена Росією

Свон поставив Столтенбергу низку гострих запитань щодо України (Фото: Скріншот Axios/ twitter)

На американському телеканалі HBO журналіст Джонатан Свон запитав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга кілька гострих запитань щодо України. Зокрема, про вступ країни в альянс і російську агресію.

"Якщо Росія нападе на Україну, що робитиме НАТО?", - поцікавився журналіст, додавши, президент Володимир Зеленський прагне вступу країни до Альянсу, інформує НВ.

У відповідь Столтенберг зазначив, що НАТО «уважно стежить за незвичайними» переміщеннями російських військ поблизу кордону України.

"Минулого тижня я зустрічався з президентом Зеленським та ще раз висловив підтримку з боку НАТО територіальної цілісності й суверенітету України, - сказав Столтенберг. - Я знаю, що він хоче більшого... Він хоче повного членства".

"Він хоче реального повноцінного захисту від Росії, - уточнив Свон. - Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили... Вона й досі захоплена Росією".

NATO chief Jens Stoltenberg on how NATO defines democracy: Rule of law and...liberty; free elections.@jonathanvswan: Is Turkey still a democratic govt?



Stoltenberg: They have elections...



Swan: Erdoğan is interfering in the judiciary…jailing journalists, rerunning elections. pic.twitter.com/WkojHu63nv