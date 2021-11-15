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Журналіст HBO дорікнув Столтенбергу: Україні обіцяли членство в НАТО у 2008 році, а зараз вона захоплена Росією

  10   0 15.11.2021, 10:02 | Новости, Политика
Журналіст HBO дорікнув Столтенбергу: Україні обіцяли членство в НАТО у 2008 році, а зараз вона захоплена Росією

Свон поставив Столтенбергу низку гострих запитань щодо України (Фото: Скріншот Axios/ twitter)

На американському телеканалі HBO журналіст Джонатан Свон запитав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга кілька гострих запитань щодо України. Зокрема, про вступ країни в альянс і російську агресію.

"Якщо Росія нападе на Україну, що робитиме НАТО?", - поцікавився журналіст, додавши, президент Володимир Зеленський прагне вступу країни до Альянсу, інформує НВ.

У відповідь Столтенберг зазначив, що НАТО «уважно стежить за незвичайними» переміщеннями російських військ поблизу кордону України.

"Минулого тижня я зустрічався з президентом Зеленським та ще раз висловив підтримку з боку НАТО територіальної цілісності й суверенітету України, - сказав Столтенберг. - Я знаю, що він хоче більшого... Він хоче повного членства".

"Він хоче реального повноцінного захисту від Росії, - уточнив Свон. - Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили... Вона й досі захоплена Росією".

Генсек уточнив, що оскільки Україна не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону - 5-ї статті Північноатлантичного договору.

"Аби бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією, але щоб стати повноправним членом, на це мають погодитися всі 30 членів Альянсу, а в нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу", - пояснив Столтенберг.

На це ведучий зауважив, що може згадати країни у складі НАТО, уряди яких «глибоко корумповані й недемократичні». Він додав, що країни Заходу не хочуть конфліктувати з Росією.

НВ

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