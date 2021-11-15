Нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів через участь у "Розумній політиці", – Разумков

У Верховній Раді деяких нардепів хочуть залякати з боку Офісу Президента і "Слуги народу", намагаючись змусити їх відмовитися від членства в міжфракційному об'єднанні.

Подробиці повідомив в ефірі телеканала "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається з боку представників Офісу Президента, з боку керівництва фракції безпосередньо на людей. Когось вже звільнили з посади керівників підкомітетів, на когось чиниться тиск: "Якщо ти не вийдеш з групи, з міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича". Я думаю, що такі дріб'язкові та низькі дії з боку колишніх колег - це просто аморально. Але для когось мораль є принципом, за яким він живе, а для когось це порожній звук", - зазначив політик.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Більшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що рішення про позбавлення Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії.

5 листопада Разумков створив нове міжфракційне об'єднання депутатів "Розумна політика". За його словами, членами об'єднання стануть 25 парламентаріїв.

"Україна 24"