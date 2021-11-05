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Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите", – Аваков

  17   0 05.11.2021, 09:41 | Новости, Политика
Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите", – Аваков

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил причину своей отставки тем, что был независимым министром и не хотел "принимать участие в определенных вещах".

Об этом он сказал в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко" на телеканале "Украина 24", сообщает UAINFO.org.

"При Зеленском меня пригласили как профессионала-эксперта. Меня не избирали в тот момент, я не был представителем парламентской группы или парламентской фракции... Я проработал два с лишним года, до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки", - сказал Аваков.

В этом контексте Аваков добавил: "Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен, я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Я умею говорить "нет", а это не всем нравится".  

По словам экс-министра, одной из причин его ухода с поста главы МВД стал тот факт, что "Аваков слишком сильный и слишком независимый министр".

"Способных на многое заменили способные на все... Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите", - выразил убеждение Аваков.

По его словам, правительство - это профессиональный механизм, обеспечивающий деятельность исполнительной власти.

"А у нас сейчас исполнительная власть за счет того, что есть монобольшинство, вся сосредоточена на офисе президента. Это тот мандат, который дали люди, это правда, но нет никакого баланса, это гигантская проблема", - подытожил Аваков.

Как сообщалось, Арсен Аваков в июле подал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел Украины. Вместо него МВД возглавил Денис Монастырский.

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