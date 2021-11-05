Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували понад 26 тисяч нових випадків хвороби

Станом на 5 листопада в країні 26 488 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я, інформує UAINFO.org.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 497 осіб, одужало - 13 281 особа, летальних випадків - 696.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 032 951 особа, одужало - 2 492 419 осіб, летальних випадків - 70 842.

За минулу добу 270 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані - 79 993 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу - 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 762 884 людини. Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

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