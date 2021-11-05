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The Lancet: Пандемія вплинула на показник смертності від іншої небезпечної хвороби

  4   0 05.11.2021, 11:00 | Новости, Общество
The Lancet: Пандемія вплинула на показник смертності від іншої небезпечної хвороби

У Глобальній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з туберкульозом зазначається, що за останніх 10 років зросла смертність від цієї хвороби.

Зазначається, що кількість жертв туберкульозу зросла з 1,4 до 1,5 млн осіб, пише The Lancet, інформує ZN.UA.

Автори дослідження зазначають, що тенденція зростання смертності від туберкульозу пов'язана з пандемією коронавірусу, тому що вона послабила систему охорони здоров'я в багатьох країнах, закривши пацієнтам із хронічними захворюваннями доступ до медичних послуг.

З початку пандемії COVID-19 у 2020 році значно знизилася кількість поставлених діагнозів "туберкульоз", тому що всі зайняті коронавірусом, його виявлення та лікування.

Згідно зі статистикою, у 2019 році туберкульоз діагностували у 7,1 млн осіб, а у 2020 році у 5,8 млн жителів планети.

Згідно зі статистикою ВООЗ, сьогодні на туберкульоз хворіють 4,1 млн осіб, у яких або не діагностовано захворювання, або про це офіційно не повідомлялося. 

Кількість смертей від небезпечної хвороби зросла у 30 країнах світу. Вчені прогнозують, що показники смертності стануть ще вищими у 2022 році. Експерти вважають, що людству знадобиться близько 5 років, щоби стабілізувати ситуацію з туберкульозом.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін прийняв постанову "Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій" згідно з якою в Україні посилять контроль за профілактикою 10 інфекційних захворювань: кашлюку, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофоф інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Держстат раніше оприлюднив дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-серпень 2021 року. З початку року в Україні померло 439 430 людей, а в серпні 43 538 осіб. 

Найчастіша причина смерті українців з початку року - хвороби системи кровообігу. Від яких померло 276 070 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 192 343 особи, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 53 470 осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) спричинили смерть 49 021 громадян.

Від COVID-19 померло 37 077 осіб, а за серпень - 804 особи. Від грипу та пневмонії - 10 684 осіб, у серпні - 733.

Хвороби органів травлення спричинили смерть 16 040 осіб.

Інфекційні та паразитарні хвороби спричинили смерть 4 214 осіб, серед них туберкульоз - 1 905. Від СНІДу померло 1 546 українців.

ZN.UA

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