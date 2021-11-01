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Майже 40% українців вважають чинну владу гіршою за попередню, – опитування

  5   0 01.11.2021, 20:10 | Новости, Политика
Майже 40% українців вважають чинну владу гіршою за попередню, – опитування

Відносна більшість опитаних (40,1%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. Про це свідчить дослідження, проведене Центром Разумкова, пише UAINFO.org

Трохи рідше (36,2%) респонденти відповідають, що нинішня влада гірша, ніж попередня. Кожен п'ятий з опитаних (20,1%) вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання «Обозреватель».

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