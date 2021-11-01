Війська РФ біля українського кордону: у Міноборони раптово заперечили інформацію ЗМІ

В оборонному відомстві запевнили, що чисельність російських військ біля українського кордону не змінилася.

У Міністерстві оборони України заперечують розповсюджену американським виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Про це повідомляється на сайті оборонного відомства, інформує UAINFO.org.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

"Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України", - запевнили у Міноборони у понеділок, 1 листопада.

Інших деталей щодо ситуації на кордоні України та Росії там не надали.

Днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

"Чим зайняті російські війська, що збираються біля кордону з Україною, неясно", - зазначає видання.