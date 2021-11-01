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РФ и США полгода ведут тайные переговоры – New York Times

  9   0 01.11.2021, 19:02 | Новости, Мир
РФ и США полгода ведут тайные переговоры – New York Times

США и Россия в последние полгода ведут активные, но непубличные переговоры. Об этом сообщило американское издание New York Times, пишет Корреспондент.

Отмечается, что начало тайному переговорному процессу было положено на июньском саммите президентов обеих стран Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся в Женеве.

С тех пор высокопоставленные представители администрации Байдена трижды летали в Москву на переговоры, но, кроме этого, ряд встреч состоялся на нейтральной территории - в Финляндии и Швейцарии.

"Продолжается серьезный разговор по контролю над вооружением, самый глубокий за последние годы. Главная советница Белого дома по вопросам кибербезопасности Энн Нойбергер провела серию негласных, виртуальных встреч со своим кремлевским коллегой. Несколько недель назад - после длительных дебатов в американском разведывательном сообществе - Соединенные Штаты передали имена и другие подробности о нескольких хакерах, активно атакующих Америку. Теперь, по словам одного чиновника, США ждут, приведет ли эта информация к арестам, чтобы проверить серьезность заявлений Путина о содействии борьбе с распространением вирусов-вымогателей и другими киберпреступлениями", - пишет газета.

Эти тайные переговоры пока были мало содержательными, но, по словам официальных лиц, они не дают напряженности между странами выйти из-под контроля.

Так считают не только в США, но и в России, отмечает New York Times.

"Важно, что Байден понимает, что ему не удастся изменить Россию. Россия такая, какая есть", - цитирует издание кремлевского советника Федора Лукьянова.

"Для Белого дома эти переговоры являются попыткой предотвратить геополитические неожиданности, которые могут повредить приоритетам мистера Байдена - конкуренции с Китаем и внутригосударственной повестке дня, которая сталкивается с множеством проблем", - пишет NYT.

В то же время, для Путина, по данным издания, переговоры с самым богатым и мощным государством мира - это возможность продемонстрировать глобальное влияние России и повысить свой внутренний имидж как гаранта стабильности.

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