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"Зеленський планує мене ізолювати": Лерос заявив, що наступного тижня йому можуть вручити сфабриковану підозру

  139   0 28.10.2021, 12:01 | Новости, Политика
"Зеленський планує мене ізолювати": Лерос заявив, що наступного тижня йому можуть вручити сфабриковану підозру

Народний депутат Гео Лерос заявив, що наступного тижня йому "планують вручити сфабриковану підозру", щоб він більше не міг виїжджати за кордон та спілкуватися з іноземними політиками та ЗМІ.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає UAINFO.org.

"Комусь моя діяльність може подобатися, когось вона може дратувати, але мені наступного тижня планують вручити якусь сфабриковану підозру", - написав він.

За його словами, це рішення викликане його поїздкою до США.

"Ви подумаєте, що це повна маячня і такого бути не може, але це мені підтвердили з трьох джерел! Зеленський планує таким чином мене ізолювати, щоб не дати більше виїжджати за кордон і спілкуватися іноземними політиками та ЗМІ.

Я в а**є, якщо чесно!", - зазначив Лерос. 

Також він додав, що цим питанням особисто опікується столичний прокурор Олег Кіпер, у минулому помічник Андрія Єрмака.

"Мені невідомо, чи буде підозра підписана генеральним прокурором або його заступником у статусі ВО, але хіба це щось змінює? Україна скоро буде за рівнем свобод на рівні Білорусі, ось і все", - додав нардеп. 

UAINFO

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