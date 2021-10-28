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Через скіфське золото: Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

  7   0 28.10.2021, 13:10 | Новости, Мир
Через скіфське золото: Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вердикт суду Амстердама щодо скіфського золота ставить під сумнів перспективи міжмузейної співпраці двох країн.

У пресслужбі відомства підкреслили, що цей вердикт створює "вкрай небезпечний прецедент", який нібито підриває довіру між музейними спільнотами різних країн, а також "ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, зокрема між Росією та Нідерландами", інформує НВ.

"До останнього сподівалися, що хоча б сфера культури залишиться поза політикою. Проте за участю України у суперечці як третьої сторони й музейні обміни стали ареною політичного протистояння. Керуючись виключно політичними мотивами, голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що скіфське золото є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якому знайшли ці артефакти", - йдеться у повідомленні. 

27 жовтня заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що чотири кримські музеї, що знаходяться на території окупованого Російською Федерацією півострова, можуть оскаржити рішення про повернення скіфського золота Україні, адже вони намагаються всіляко затягнути процес. 

26 жовтня Апеляційний суд в Амстердамі ухвалив рішення про повернення Україні скіфського золота. Президент Володимир Зеленський прокоментував це рішення так: "Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим".

Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль, коментуючи рішення про повернення скіфського золота Україні, повідомив, що його місцем зберігання може стати заповідник Софія Київська.

НВ

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