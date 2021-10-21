Кожна область повинна бути готова до вторгнення Росії – Галаган

В незалежності від того, чи є область окупованою зараз чи ні, в разі широкомасштабного наступу військ агресора - готовність до опору повинна бути на високому рівні - заявив командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Сили спеціальних операцій, у разі вторгнення Росії, покликані не тільки забезпечити соціальний захист людей, які беруть участь в опорі, а й організовувати заходи, що дозволяють цей опір чинити.

"Сьогодні в Україні 130 районів по новому районуванню і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області ", - заявив Галаган.

"РБК-Україна"