Фальшивые COVID-сертификаты в Украине угрожают борьбе с эпидемией — The New York Times

Распространение поддельных свидетельств о вакцинации в стране, которая годами боролась с коррупцией во многих сферах общественной жизни, угрожает подорвать борьбу Украины с вирусом.

Об этом сообщает американская The New York Times, передает «Зеркало недели».

Оценивая ситуацию с эпидемией в Украине, The New York Times акцентирует внимание не только на росте заболеваемости, но и на массовой подделке документов свидетельствующих о прохождении вакцинации.

Система здравоохранения страны вынуждена бороться с двумя взаимосвязанными и неприятными проблемами: широко распространенным скептицизмом в отношении вакцин и незаконными схемами продажи фальсифицированных учетных данных COVID-19, которые люди используют, чтобы обойти ограничения, направленные на замедление распространения вируса.

Проблема поддельных сертификатов в Украине достигла таких масштабов, что президент страны Владимир Зеленский обсудил ее с представителями правоохранительных органов.

При этом в Украине по-прежнему самый низкий процент вакцинации в Европе. Полностью вакцинировано всего 15% населения, а если учитывать количество фальсифицированных документов, то в действительности даже этот процент может быть намного ниже.

Как отмечает издание, что во всем мире стремительно растет популярность фейковых сертификатов вакцинации от COVID-19.

Ранее Минздрав Украины призвал украинцев обращаться в полицию в случае выявления поддельных COVID-сертификатов.