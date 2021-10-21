Майже літні відчуття: п'ятниця в Україні буде дуже теплою

Фото - Alexandr Senko
П'ятниця в Україні буде дуже теплою. Стовпчики термометрів досягнуть +14+20 градусів.
Про це на власній сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.
Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України - там завтра очікується +10+16 градусів.
Проте загалом відчуття будуть майже літні.
Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно!
Опади якісь суттєві - навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ.
У Києві 22-го жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16, +17 градусів!
Проте західний вітер буде сильним, поривчастим.
Дощі малоймовірні.
У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей 23-го жовтня ще побуде тепла погода.
А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня ледь жеврітимуть +5+11 градусів.
Проте наша люба атмосфера виявилася аж такою люб'язною, зауважила наші сині домашні носи, її це естетично обурило і вона вирішила подарувати нам ще чудові теплі дні.
Орієнтовно з 27-29 жовтня!
По дощах. Увесь наступний тиждень переважатиме суха погода.
І ще раз! Не переплутайте: завтра ще тепло, із суботи - похолодання, із середини наступного тижня - потепління.
Наша синоптична ситуація власне, як і загальноукраїнська - завжди цікава))