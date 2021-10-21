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Майже літні відчуття: п'ятниця в Україні буде дуже теплою

  9   0 21.10.2021, 19:01 | Новости, Общество
Майже літні відчуття: п'ятниця в Україні буде дуже теплою

Фото - Alexandr Senko

П'ятниця в Україні буде дуже теплою. Стовпчики термометрів досягнуть +14+20 градусів.

Про це на власній сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org

Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України - там завтра очікується +10+16 градусів.

Проте загалом відчуття будуть майже літні. 

Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно!

Опади якісь суттєві - навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ.

У Києві 22-го жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16, +17 градусів!

Проте західний вітер буде сильним, поривчастим.

Дощі малоймовірні.

У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей 23-го жовтня ще побуде тепла погода.

А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня ледь жеврітимуть +5+11 градусів.

Проте наша люба атмосфера виявилася аж такою люб'язною, зауважила наші сині домашні носи, її це естетично обурило і вона вирішила подарувати нам ще чудові теплі дні. 

Орієнтовно з 27-29 жовтня!

По дощах. Увесь наступний тиждень переважатиме суха погода.

І ще раз! Не переплутайте: завтра ще тепло, із суботи - похолодання, із середини наступного тижня - потепління.

Наша синоптична ситуація власне, як і загальноукраїнська - завжди цікава))

Наталка ДІДЕНКО, синоптик

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