Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия - главное препятствие на пути к миру на Донбассе

Россия - главное препятствие на пути к миру на Донбассе, она должна вывести оружие и войска, которые контролирует.

Об этом посольство США в Украине заявило Суспільному, комментируя переговоры замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москве.

Дипломатов попросили отреагировать на слова замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который заявил, что Нуланд якобы поддержала автономию временно оккупированных территорий.

В посольстве ответили, что дипломаты, как правило, не разглашают содержания закрытых переговоров. Однако там подчеркнули: США неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в условиях российской агрессии.

При этом американские дипломаты подчеркнули, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и работать над прекращением конфликта на Донбассе. Они добавили, что "главное препятствие на пути к миру - это Россия", ведь она этот конфликт начала и несет полную ответственность за его прекращение.

"Россия должна продемонстрировать серьезное и конструктивное участие, выполняя свои обязательства по безопасности согласно Минским соглашениям", - отметили в посольстве.

"Мы решительно призываем РФ полностью выполнить свои минские обязательства, вывести из Украины свое оружие и силы, которыми она управляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - подытожили в посольстве США.