В Киеве преступники отобрали у мужчины 25 тысяч долларов и ключи от Tesla (видео)

В Днепровском районе Киева мужчину ограбили на 25 тысяч долларов после игры в покер. Ворам грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение, что у подъезда дома на улице Березняковской двое неизвестных в балаклавах избили мужчину и отобрали куртку с деньгами в карманах. Пострадавший описал нападавших. Через несколько минут неподалеку от места совершения преступления патрульные заметили двух людей, похожих по описанию.

"У злоумышленников обнаружили 25 000 долларов США, происхождение которых они отказались объяснить. Поэтому в дальнейшем обоих фигурантов мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а вещественные доказательства - деньги, перчатки и балаклавы изъяли", - сообщают правоохранители.

Ворами оказались уроженцы Днепропетровской и Запорожской областей, 1989 по 1992 годов рождения.

"Начато уголовное производство по части четвертой статьи 187 Уголовного кодекса Украины - разбой", - добавляют в полиции.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на собственные источники, киевлянин провел вечер и ночь в отеле за игрой. С собой он взял 25 000 долларов, которые обменял на фишки.

"По его словам, он ничего не выиграл, но и не проиграл. Поэтому поменял фишки обратно на деньги (примерно 650 000 гривен), которые положил в карман куртки, и поехал домой. Было около трех часов", - рассказал источник.

Воры "задули" его из баллончиков слезоточивым газом, избили и отобрали куртку с деньгами и ключами от его автомобиля Tesla.