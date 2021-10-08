Однокурсник Путина: В Кремле идет борьба за власть, Путин-"Акелла" сдает позиции (видео)

Украине не следует стучать в закрытую дверь НАТО, но она может обеспечить свою безопасность другим путем. Сейчас режим в России нестабилен, в Кремле готовятся к смене власти, но кто бы ни пришел на смену президенту Владимиру Путину, Донбасс по-прежнему будет оставаться для страны-агрессора средством для подчинения Украины. Новый оборонный бюджет США предусматривает возможность нанесения первого глобального удара, которым будет уничтожен весь ядерный потенциал России.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал бывший советский разведчик, однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец.

Путинский режим наносит точечные удары

Я явственно наблюдаю большое разочарование в России, ее внешней политикой и путинским режимом вообще. Народ просто воет. Сейчас ситуация далеко не та, которая была в феврале 2014 года.

Но нужно сказать, что путинский режим, его силовые структуры проводят очень эффективную мерзкую политику по зачистке политического пространства страны от любых людей, которые могут представлять угрозу режиму.

Они не прибегают к массовым репрессиям, как во времена Сталина. Они наносят точечные удары по отдельным людям. Только появилась голова потенциального лидера - ее тут же так или иначе убирают.

Идет массовая пропаганда, ухудшается экономическое положение. Поэтому народ находится в состоянии депрессии. Это не та ситуация, когда подымается волна протеста.

Но и Кремль сейчас в такой ситуации, что он понимает, что какие-то эскапады во внешней политике наподобие тех, которые были сделаны зимой и весной 2014 года, сейчас будут разрушительными и для самого режима.

В Кремле идет борьба за власть, Путин-"Акелла" сдает позиции

Режим очень нестабилен, там идет борьба за власть. Это не та ситуация, когда они могут позволить себе победоносную войну. Даже небольшую.

В правящем режиме происходят деструктивные процессы. Там есть разные фракции, которые борются друг с другом. Происходит дискредитация Путина по всем параметрам. Внутри страны он представляется как человек, сошедший с ума, смертельно больной, утративший контроль за управлением государства. Действительно ли это так - это вопрос, но важно, что такие слухи распространяются безнаказанно. Это очень серьезный показатель.

Если говорить о внешних факторах, которые способствуют падению Путина, то это санкции. Как бы ни хорохорились в Кремле, санкции, которые есть уже сейчас, наносят долговременный стабильный удар по экономике страны и по режиму. На днях будет одобрен военный бюджет США, где будут введены новые санкции против самых ближайших соратников Путина.

Но, скорее всего, режим упадет в результате внутренних проблем, потому что экономическая и политическая ситуация зашла в тупик.

Акелла, главный пахан уже не тот. Он уже не может осуществлять функции арбитра между различными группировками. Сейчас главное желание Путина - сохранить власть, а желание его врагов - прийти к власти.

Что после Путина: для Украины прогнозы неутешительны

Вопрос в том, кто будет, но прогнозы неутешительны. Тот человек со стороны Путина, который может стать его наследником, должен обладать одним качеством: он должен уметь самого себя защитить от силового блока в лице ФСБ. Единственным таким человеком является Шойгу, который имеет министерство обороны и ГРУ.

Второй план, который усиленно выпирает Путина из Кремля - это силовой блок ФСБ и его крестный отец Патрушев. Если они придут к власти, я боюсь, это будет мрак еще хуже, чем при Путине.

Вне зависимости от того, кто станет наследником Путина, стратегия Кремля сейчас - имплантировать в тело Украины раковую опухоль в виде ОРДЛО. Если им удастся это сделать с помощью формулы Штайнмайера, Украина будет полностью подконтрольной Кремлю страной.

Это будет троянский конь, которым будет управлять послушная агентура Кремля. Украина как независимое государство фактически перестанет существовать.

Это их главная стратегия. Они могут реализовать ее без войны, дипломатическими усилиями. В этом у них есть союзники - Германия и Франция, которые поддерживают формулу Штайнмайера.

Вторжения не будет до тех пор, пока у них будет оставаться надежда на ее имплементацию.

Вопрос безопасности Украина можно решить прямо сейчас

Поэтому Украине нужно решить свой вопрос стратегически, стратегически обеспечить свою безопасность. Это можно сделать прямо сейчас. Например, заключить с США договор о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО. Это немедленно даст две возможности.

Первое - размещение на территории Украины тренировочных центров США, назовем их так. Это уже будет серьезной гарантией территориальной неприкосновенности Украины.

Второе - это даст возможность в обход существующих жестких ограничений передачи Украине систем вооружения, в том числе наступательных.

Можно добиваться членства в НАТО, но сейчас эта дверь замурована. Можно без толку стучаться в нее 30 лет. Можно продолжать стучаться, но войти в ту дверь, которая открыта сейчас.

Для Украины сейчас очень благоприятный момент. США видят главное преимущество перед Китаем - союзы. Союзы, которые начал создавать Байден по всему миру. Сейчас фактически перекраивается карта мира, как это было после Второй мировой войны.

В этом противостоянии Америке нужны надежные союзники. И Украина могла бы стать таким союзником. Нужно просто пользоваться моментом.

Что касается риторики Украины в отношении дрейфа в сторону Китая, то это игра с огнем. Это самоубийственная, бессмысленная и глупая политика.

У Китая уже есть главный вассал - это Россия. Если Украина пойдет к Китаю, она тоже станет вассалом Китая, но вассалом номер два, то есть вассалом вассала - Путина. Китай не защитит Украину от России. Он скажет: идите договаривайтесь с Москвой.

На каких условиях? На российских. Формула Штайнмайера.

Со Штатами лучше договариваться по-хорошему.

Новый военный бюджет США - подготовка к первому глобальному удару

Соединенными Штатами принят исторический военный бюджет, который предусматривает колоссальную модернизацию ядерных сил США, развитие совершенно новых систем вооружений, которые фактически создают потенциал первого глобального удара. Это означает возможность в течение ограниченного времени, 1-2 часов, уничтожить ядерные силы противника в любой точке земного шара, включая Китай и Россию.

Путин заигрался в цены на газ, его может ударить бумеранг

Путин будет пугать Украину по полной программе. С Европой ситуация более сложная. Можно переиграть и, по-моему, он уже переигрывает.

Игры с повышением цен на газ будут иметь эффект бумеранга и в долгосрочном плане ударят по интересам России и "Газпрома".

Европейцы прозревают и понимают, что их стратегия на использование "Газпрома" в качестве основного поставщика газа самоубийственна для Европы.

OBOZREVATEL