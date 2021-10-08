Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

Однокурсник Путина: В Кремле идет борьба за власть, Путин-"Акелла" сдает позиции (видео)

19:00

У Німеччині відкрили перший у світі завод із виробництва "електронного" палива

18:10

В "УДАРі Віталія Кличка" закликали Верховну Раду, РНБО і СБУ притягти Ківу до відповідальності за державну зраду

17:10

Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія

16:02

У мечеті на півночі Афганістану стався вибух: загинули майже 100 людей (відео)

15:04

"Цей дзвінок був від керівника Офісу президента", – Рябошапка про "злив" операції щодо "вагнерівців". ВIДЕО

14:03

Арахамия не исключает лишения Разумкова депутатского мандата

13:35

Голова Верховного Суду Данішевська йде з посади

13:02

Сергій Фурса: Чому нас вчить історія Мецгера, Укрексімбанку і кредитів у ДНР?

12:21

Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане

12:00

Рада знайшла заміну Разумкову: обрано нового спікера парламенту

11:02

Поляков утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации – Береза

10:02

"ДНР", SkyMall и $60 млн кредита: "Схемы" опубликовали полное расследование о Мецгере и Укрэксимбанке. Видео

09:00

Найден мертвым народный депутат Антон Поляков

08:06

Украина требует от Байдена срочных действий, так как Россия грозит "полномасштабной войной" – Daily Express

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

У Німеччині відкрили перший у світі завод із виробництва "електронного" палива

  9   0 08.10.2021, 19:00 | Новости, Мир
У Німеччині відкрили перший у світі завод із виробництва "електронного" палива

Німецька некомерційна організація Atmosfair презентувала днями перший у світі комерційний завод із виробництва синтетичного гасу - екологічно чистого альтернативного палива. 

Про це повідомляє ABC News, інформує Фокус.

Синтетичний гас - це тип так званого електронного палива, яке може допомогти замінити викопне паливо, не вимагаючи серйозних структурних змін наявних літаків.

"Епоха спалювання вугілля, нафти і природного газу добігає кінця", - заявила міністр екології Німеччини Свен Шульце під час церемонії відкриття заводу. "У той же час ніхто не повинен жертвувати мрією про політ. Ось чому нам потрібні альтернативи звичайному, небезпечному для клімату, гасу".

Новий завод, розташований у Верльте (Німеччина), використовує воду й електрику від чотирьох прилеглих вітряних електростанцій для виробництва водню. Водень об'єднується з діоксидом вуглецю - частина його вловлюється безпосередньо з повітря - з утворенням сирої нафти, яка потім переробляється в паливо для реактивних двигунів. Синтетичний гас є вуглецево-нейтральним. Це означає, що під час спалювання такого палива, димохід або вихлопна труба вловлюють вуглець, що призводить до чистих негативних викидів СО2.

Завод Atmosfair покликаний продемонструвати економічну і технологічну доцільність виробництва електронного палива. Починаючи з наступного року, він вироблятиме лише 8 барелів на день, або 1 272 л, реактивного палива, а це означає, що на заправку одного невеликого пасажирського літака буде потрібно 3 тижні. Проте, підприємство продаватиме електронне паливо німецької авіакомпанії Lufthansa і, згідно з планом, сподівається наростити виробництво в найближчі роки.

Хоча синтетичний гас коштуватиме дорожче традиційного реактивного палива, в Atmosfair обіцяють знизити ціни на початковому етапі, і що зростання цін на викопне паливо через податок на викиди вуглецю зробить електронне паливо більш конкурентоспроможним. У найближчому майбутньому вітряні електростанції і технології уловлювання вуглецю працюватимуть спільно на те, щоб зробити авіаперельоти більш екологічно чистими і безпечними.

"Такі компанії, як Boom Supersonic, взяли на себе зобов'язання перевести свій майбутній парк літаків на 100-відсоткове екологічно безпечне альтернативне паливо. А Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) оголосила на цьому тижні про намір досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року", - пише ЗМІ.

Фокус

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (187)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]