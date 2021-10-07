Три константи у "казусі Саакашвілі"

"Журналістів дуже цікавить: чи видасть Грузія громадянина України Міхаїла Саакашвілі Україні - бо президент Зеленський же ж сказав, що буде опікуватися долею цього громадянина з українським паспортом. Насправді тут все зрозуміло. У цьому питанні є три залізобетонні постулати, які існують паралельно і один одному жодним чином не заважає", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Андрій Миселюк, інформує UAINFO.org.

"Перший і головний: ГРУЗІЯ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ ВИДАСТЬ СААКАШВІЛІ УКРАЇНІ. Бо нинішня грузинська влада не для того багато років вибудовувала складну комбінацію проти Саакашвілі з метою повністю унеможливити рімейк його успіху в Грузії, щоб коли змогла ув'язнити його у себе в тюрмі - віддати його Україні.

Другий. Президент Зеленський як голова української держави і вітчизняний МЗС діють у рамках парадигми «must do». Тобто роблять ті заяви, які вони як гаранти інтересів будь-якого громадянина України й повинні зробити. Інша справа, що цим заявам уготовано залишиться чисто вербальними формулами без практичних наслідків. Тому що є третій важливий постулат.

Третій постулат полягає в тому, що починаючи з нинішнього літа, на велике щастя, відносини України та Грузії вийшли з довгого періоду напруженості. У виникненні якої дуже велику роль зіграв саме Саакашвілі своїми регулярними заявами про стан справ у державі Грузія із українського далека.

І знову ж таки на дуже велике щастя: керівництво обох країн зробило належні уроки із влаштованого зусиллями й Києва, й Тбілісі «льодовикового періоду» у двосторонніх відносинах. Й тому дуже цінує повернення у ці відносини братерства, порозуміння та довіри.

А тому робить і робитиме все задля того, щоб ці надбання зберегти. Така сугубо внутрішня грузинська розборка як затримання і ув'язнення у Грузії колишнього президента цієї країни на збереження та розвиток стосунків між Україною та Грузією жодних чином серйозно не вплине.

Ось, власне кажучи, і все", - завершує політолог.