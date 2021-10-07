Небоженко: Окружение Зеленского не понимает какой очередной "ящик Пандоры" открылся с этим несчастным Мецгером, банкиром президента

"Дело не в наглости и хамстве кума президента Украины Зеленского, главы «Укрэксимбанка» Мецгера, хотя украинцы всего этого наелись при правлении президента Януковича и регионалов. Регионалы постоянно «быковали» и хамили Украине, на что и напоролись в 2014 году. Дело в том, что , вероятно, это банк близкий Зеленскому, а Мецгер - доверенное лицо и близкий Друг президента. Отсюда вся наглость и самоуверенность банкира в своей безнаказанности", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org. ​​​​​​​

"Все понимают, что Зеленский не выгонит Друга с такой сладкой работы и публично не накажет, чтобы тень Мецгера не упала на светлый образ справедливого и решительного президента, тем более не повлияла на его рейтинги. Поэтому мощная критика или даже шельмование хамоватого банкира-друга президента это способ народа высказать все, что он думает об окружении Зеленского и самом президенте. А в перспективе- это тренировка «часа ненависти» к самом Зеленскому. Но Офис президента успокаивает Зеленского, мол ничего страшного не произошло - избиение и унижение журналистов не проблема для Офиса президента, сейчас отвлечем внимание общественности каким-нибудь маленьким скандальчиком или какой-нибудь новой пустой инициативой (референдум, конституция, спорт, космос, деревья и т д) и скандал с Мецгером быстро исчезнет с повестки дня.

Но окружение президента не понимает какой очередной «ящик Пандоры» она отрыла с этим несчастным Мецгером, банкиром президента. Проблема уже не в наглом руководителе этого госбанка и унижении журналистов, а в деятельности самого «Укрэксимбанка». Дело в том, что если подтвердятся подозрения журналистов, что через этот госбанк осуществлялись какие -то финансовые операции с сепаратистами ДНР, то это уже преступление и часть ответственности за него ляжет на политика, который пролоббировал назначение этого банкира на должность главы «Укрэксимбанка», завершает политолог.