Руслан Бортник: Стратегическая причина отставки Разумкова – это борьба Зеленского за президентский пост

"Стратегическая причина отставки Д. Разумкова - это борьба за президентский пост. Сегодня парламент дорасчистил дорогу для переизбрания В. Зеленского на второй срок в 2024-м (а может и раньше или позже) от внутрипартийных конкурентов и для принятия программных пунктов избирательной программы "Зеленский-2.0." в парламенте. Ведь "антиолигархический законопроект", "судебная реформа", "тарифные меморандумы", "изменения в Конституцию" и др. - это ключевые тезисы уже новой избирательной программы В. Зеленского и самостоятельный Глава Верховной Рады мог создать существенные проблемы с их принятием", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Руслан Бортник, информирует UAINFO.org.

"Кроме того, В. Зеленский формирует новый баланс с крупным бизнесом (олигархами) и выстраивает единоначальную модель власти в которой фигуры типа Д. Разумкова и А. Авакова (как и раньше - А. Богдана, Рябошапки, Данилюка и др.) - это проблема.

Для Д. Разумкова сегодня тоже началась президентская избирательная компания, убедить не проводить которую "Слуги Народа" сегодня пытаются Д. Разумкова угрозами по лишению мандата. Ведь сколько бы не набирал Д. Разумков - это потенциальные голоса В. Зеленского, которых может не хватить. Дальше все зависит от храбрости самого Д. Разумкова.

284 голоса за отставку отданный "Слугой Народа" (215), "Батькивщиной" (20), "За Будущее" (19), "Довирой" (18), депутатами из "Голоса" (6) и внефракционными - 6 - это и есть действующая неформальная парламентская коалиция. Поразительно, что она в основном совпадает с "бюджетной коалицией" - партиями и силами проголосовавшими за государственный бюджет 2021-года. Именно эти силы и партии управляют страной.

И да, 18 непроголовавших за отставку «Слуг Народа" после личного давления Президента и работы силовиков - это проблема и признак ещё одного кризиса внутри команды власти", - завершает политолог.