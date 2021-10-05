Опубліковано перший тизер серіалу "Дім дракона" – приквела "Гри престолів"

"Боги, королі, вогонь і кров. Не мрії нас зробили королями, а дракони!». Сюжет приквела розгортатиметься за 200 років до подій «Гри престолів». Глядачі побачать, зокрема, війну між Таргарієнами, відому як Танок драконів, пише Cinematico, інформує UAINFO.org.

У головних ролях: Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Педді Консідайн, Ріс Іванс, Стів Туссен, Фаб'єн Франкель, Соноя Мідзуно, Ґрем Мак-Тавіш та інші.

Дивіться перший тизер 10-серійного фентезі «Дім Дракона» («House of the Dragon»), прем'єра якого відбудеться наступного року!



