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Опубліковано перший тизер серіалу "Дім дракона" – приквела "Гри престолів"

  6   0 05.10.2021, 18:59 | Новости, Видео, Культура
Опубліковано перший тизер серіалу "Дім дракона" – приквела "Гри престолів"

"Боги, королі, вогонь і кров. Не мрії нас зробили королями, а дракони!». Сюжет приквела розгортатиметься за 200 років до подій «Гри престолів». Глядачі побачать, зокрема, війну між Таргарієнами, відому як Танок драконів, пише Cinematico, інформує UAINFO.org.

У головних ролях: Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Педді Консідайн, Ріс Іванс, Стів Туссен, Фаб'єн Франкель, Соноя Мідзуно, Ґрем Мак-Тавіш та інші.

Дивіться перший тизер 10-серійного фентезі «Дім Дракона» («House of the Dragon»), прем'єра якого відбудеться наступного року!

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