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Україна в ООН: окупація Криму стала загрозою режиму нерозповсюдження ядерної зброї

  7   0 29.09.2021, 10:02 | Новости, Политика
Україна в ООН: окупація Криму стала загрозою режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Фото: Юрій Вітренко, постпред України при ООН (https://twitter.com/UKRinUN)

Україна висловила в ООН стурбованість у зв'язку з нарощуванням Росією ядерного потенціалу в окупованому Криму. З такою заявою виступив заступник постійного представника при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Він нагадав, що Генасамблея ООН у низці резолюцій висловила серйозну стурбованість у зв'язку з продовженням мілітаризації Криму Росією, зокрема розміщенням на півострові засобів доставлення ядерної зброї.

Дії Росії являють собою пряму загрозу міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, підкреслив Вітренко.

Він також зазначив, що тривала окупація території України державою, що володіє ядерною зброєю, призвела до фактичного розширення території розгортання такої зброї у світі.

У 1994 році Україна зробила безпрецедентний крок, відмовившись від третього за обсягами ядерного арсеналу у світі, і приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вказав Вітренко.

Однак "довіра до деяких ключових елементів ДНЯЗ і їх ефективності серйозно підірвана однією з держав, що володіють ядерною зброєю", - сказав дипломат, маючи на увазі Росію.

Він також нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, підписаний ядерними державами, зокрема РФ, про гарантії безпеки, які надавали Україні в обмін на відмову від ядерної зброї.

Два десятиліття Російська Федерація "окупувала і намагалася анексувати Кримський півострів, а також розв'язала жахливу за своїми масштабами збройну агресію на сході України", - констатував дипломат, зазначивши, що такі гарантії безпеки виявилися неефективними.

Вітренко закликав почати "предметну роботу" конференції з роззброєння, яка функціонує під егідою ООН в Женеві, і розробити та укласти багатосторонній юридично зобов'язуючий документ про надання гарантій безпеки неядерним державам.

"Укрінформ"

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