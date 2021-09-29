Арестович оцінив шанси на проведення саміту Нормандії з Меркель

Представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович вважає малоймовірною проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

При цьому Арестович зазначив, що учасникам Нормандії важливо проаналізувати і підсумувати результати Паризького саміту, який відбувся 9 грудня 2019 року. Однак це невигідно Росії.

"Росіяни блокують це, тому що оцінка буде неприємна для них. Фактично вони не виконують паризькі домовленості, під якими, зокрема підписався Путін. Це ставить Росію як відповідального дипломатичного партнера для миру, як члена Ради безпеки ООН в дуже незручне становище. Тому вони звинувачують Україну і перешкоджають такій зустрічі", - зазначив Арестович.

За його словами, канцлер Німеччини висловила готовність до проведення саміту, тому останнє слово за Росією.

"М'яч на стороні Росії. Я не думаю, що вони на це підуть. Я не бачу реальних підстав для них таку зустріч проводити. Єдина можливість, на мій погляд, це якщо Меркель і Макрон будуть сильно наполягати на проведенні такого саміту. Тому що і Макрону це важливо, тому що у Франції стартують вибори, і Меркель це важливо, щоб закрити каденцію належним чином. тобто ймовірність (нормандської зустрічі за участю Меркель - ред.) не нульова, але чи пройде вона - велике питання", - зазначив Арестович.

"Україна 24"