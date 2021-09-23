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Кочетков: Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного в покушении на Шефира. Например, Коломойского или Порошенко. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы жертву закошмарить

  9   0 23.09.2021, 19:04 | Новости, Политика
Кочетков: Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного в покушении на Шефира. Например, Коломойского или Порошенко. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы жертву закошмарить

"Покушения на ВИПов (или имитация покушений) в Украине порой случаются. Но произошедшее с Сергеем Шефиром - это событие не типичное. Вот только не спрашивайте, откуда я знаю тонкости таких злодеяний, но моих знаний хватает, чтобы утверждать: реальные покушения на высокопоставленных персон так не делаются. Но и имитации - тоже. Вот в чем заковыка!", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Планировщики и исполнители преступления смогли изучить график жертвы, выбрать грамотное место для засады, довольно кучно положить почти два десятка в движущий объект и потом успешно скрыться. Но почему пули в основном легли в водительскую дверь? И главное, почему для поражения пассажира была выбрана неправильная сторона дороги, с которой велась стрельба? Ведь встречный поток машин в нужный момент мог просто перекрыть объект. Это явная ошибка планирования.

С другой стороны, при имитации никто не согласится, чтобы в его машину натурально стреляли очередью из автомата - риск сумасшедший. А если ранения водителя вообще не было, то никто не станет доставлять якобы пострадавшего в обычную больницу, где множество персонала, и сохранить тайну невозможно.

Если это было действительно покушение, то у меня впечатление, что убить хотели именно водителя, а не ВИП-пассажира.

А вот жестким предупреждением такая стрельба вполне могла быть.

Но утверждать, что это связано с «антиолигархическим» законом - ахинея. Потому что закон никого из олигархов не пугает. А если что, то у них множество возможностей сорвать как принятие, так и реализацию этого закона без стрельбы.

Притягивать за уши Россию тоже не стоит: она не предупреждает, она пытается убить. Да и ее сейчас все устраивает в Украине, она сейчас реализует свои цели углеводородным, а не стрелковым оружием.

Такое предупреждение возможно в одном случае: если человек от своего имени (или от имени стоящих за ним лиц) принял на себя серьезные обязательства, взял за них предоплату в то или иной форме, а потом об обязательствах «забыл». Вот тогда - да, могут и напомнить.

Мы знаем, что Сергея Шефира СМИ обвиняли в неофициальных контактах с крупным бизнесом, он является своеобразным «ласковым решалой» от президента Зеленского. В контактах власти с бизнесменами нет ничего крамольного. Когда Владимир Зеленский открыто принимал в своем офисе Игоря Коломойского или других крупных бизнесменов - это нормально. Власть и бизнес должны плотно взаимодействовать. Но только в интересах всего общества, а не отдельных его представителей, вдруг оказавшихся в руководящих креслах.

Каковы будут последствия?

Сомневаюсь, что правоохранители найдут даже реальных исполнителей, не говоря уже о заказчиках этого преступления.

Понятно, что «антиолигархический» законопроект теперь пройдет через Раду, как по маслу. Но олигархат от него пострадает меньше, чем Сергей Шефир от покушения.

Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного, того же Коломойского или Порошенко, например. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы назначенную жертву закошмарить до полного изнеможения.

Но политическая реальность Владимира Зеленского безвозвратно изменилась. В новой реальности за пустые разговоры и видосики, оказывается, могут быть не только чисто политические последствия. Сюрприз!

P.S. Пытался угадать, чем власть будет отвлекать общество от очередных разоблачений по «вагнеровцам». И вот оно как сложилось. Повезло можно сказать...", - заверашет Кочетков

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