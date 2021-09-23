Результат выборов в Германии повлияет на будущее всей Европы – The Guardian

В Европе все наблюдают за развитием ситуации в Германии, поскольку страна готовится к выборам. Новое правительство в Берлине скорее всего будет коалицией, в состав которой может войти три, а не две партии, пишет The Guardian, сообщает ZN.UA.

Это вызывает вопрос, лежащий в основе такого ключевого события в Европе: может демократия достичь результата? Точнее: может ли европейская модель изменений путем демократического консенсуса, ярким примером которой является Германия, активизировать изменения, которые очень нужны ЕС.

Европейский Союз похож на гигантский игровой автомат. Выборы в Германии в этом году и выборы президента Франции весной следующего года является частью большой «игры». Италия, Испания и другие европейские страны также генерируют игру. Что бы ни было сказано в официальных договорах ЕС, на практике согласования национальных правительств остается ключом к любой крупной инициативе. Достаточно часто источником широких инициатив для ЕС являются Германия или Франция.

Большинство европейских комиссаров сохраняют национальный оттенок политики. Даже на большие трансконтинентальные партийные группы в Европарламенте значительное влияние оказывают национальные партии из крупнейших государств-членов. Для того, чтобы блок работал хорошо, нужна коалиция.

Критики постоянно говорят о «демократическом дефиците» в ЕС, но на самом деле все происходит наоборот. Система настолько сложная и медленно развивается именно потому, что требует согласия 26 демократически избранных правительств плюс Венгрии, а также демократически избранного Европейского парламента, а иногда и соседних государств и регионов. ЕС - это постоянные переговоры. Не стоит удивляться, что очень часто блок движется медленно.

Кризис может «ускорить» блок. Например, без пандемии коронавируса в ЕС не было бы 750 млрд евро в фонде восстановления. Оптимисты сказали бы, что паводки на северо-западе Европы и лесные пожары в Греции заставили Европу проснуться и обратить внимание на последствия климатического кризиса. Однако опираться на последствия кризиса, который уже происходит, вместо того, чтобы прогнозировать потенциальные кризисные ситуации, - это довольно странная политика.

В столице Германии, центральном государстве Европы, речь идет о различных возможных коалициях, которые могут возникнуть вследствие месяцев переговоров между партиями после федеральных выборов 26 сентября.

Одна из наиболее вероятных коалиций - это союз христианских демократов, Свободной демократической партии и Зеленых. Такая коалиция должна быть твердо проевропейской. Анализ партийных манифестов показывает, что Зеленые и Свободная демократическая партия имеют проинтеграционные взгляды на Европу.

Кандидат на пост канцлера Армин Лашет от Христианско-демократического союза - классический пример приверженности к Европе.

Однако телебаты между кандидатами на пост канцлера, очевидно, подтвердили мнение многих немцев о том, что социал-демократ Олаф Шольц - устойчивый и опытный министр финансов и заместитель канцлера - является наиболее квалифицированным для того, чтобы заменить Меркель на посту.

Похоже, что все стороны вероятных коалиций наконец поняли актуальность решения проблемы изменения климата и по-разному решили сотрудничать с немецким бизнес-сектором для организации необходимых экономических трансформаций. Это, несомненно, укрепит экологические инициативы ЕС во главе с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

Тем не менее, сложные коалиционные переговоры между сторонами обязательно приведут к сложным компромиссам и, следовательно, менее четкому движению в Брюссель.

У президента Франции Эммануэля Макрона также есть причины для беспокойства перед выборами в стране.

Выборы в Германии являются первым испытанием того, может ли европейская модель изменений путем демократического консенсуса принести плоды. Если демократия не даст результата, молодые европейцы будут искать альтернативные модели. В общеевропейском опросе общественного мнения, проведенном в прошлом году, 53% молодых европейцев сказали, что считают авторитарные государства более эффективными, чем демократии, даже в решении проблем глобального потепления. Задача Европы заключается в том, чтобы доказать обратное - и не только в условиях климатического кризиса, резюмирует издание.