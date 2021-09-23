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Фастфуд "съедает" мозг. Новое исследование

  13   0 23.09.2021, 18:02 | Новости, Общество
Фастфуд "съедает" мозг. Новое исследование

О вреде фастфуда написано уже тысячи статей и исследований. Однако, оказывается, что гамбургеры, картофель фри и пицца могут нанести вред и мозгу. Исследователи установили связь между фастфудом и слабоумием, пишет Корреспондент.

"Питаясь фастфудом и мало двигаясь, люди "съедают" свой мозг", - говорит Николас Чербуин из Австралийского национального университета. Вместе с группой исследователей ученый обнаружил признаки того, что люди значительно повышают риск развития у себя деменции из-за своих нездоровых привычек в питании.

Команда ученых проанализировала около 200 международных исследований. Анализ данных показал, что чем хуже люди питались и чем меньше занимались спортом, тем выше был риск развития у них деменции или других признаков когнитивной дисфункции. Ученые опубликовали результаты своего исследования в журнале FrontiersinNeuroendocrinology.

От фастфуда толстеют, а это может спровоцировать развитие хронического метаболического заболевания - диабета 2-го типа. То, что диабет, в свою очередь, может ухудшить работу мозга, уже было доказано в других исследованиях. Результаты исследования, проведенного в Австралии, подтверждают их и даже идут на шаг дальше: они показывают, что между фастфудом и ухудшением работы мозга возможна и прямая связь - без промежуточной ступени в виде диабета 2-го типа.

"Наша работа показывает, что потеря нейронов начинается гораздо раньше: мы обнаружили четкую связь между снижением работоспособности мозга и нездоровым образом жизни", - говорит Чербуин.

По данным исследователей, более 30% взрослого населения планеты уже страдает от избыточного веса и ожирения. Кроме того, к 2030 году около 10% всех взрослых будут страдать от диабета второго типа.

"Когда человек достигает среднего возраста, ущерб становится практически необратимым. Мы призываем всех как можно раньше начинать правильно питаться и заниматься спортом. Желательно в детстве, но не позднее раннего взрослого возраста", - говорит Чербуин.

Мир толстеет

По словам Чербуина, сегодня мы ежедневно съедаем примерно на 650 килокалорий больше, чем в 1970-х годах. Это соответствует, например, меню фастфуда, состоящему из бургера, картофеля фри и прохладительного напитка. Это означает, что мужчины превышают рекомендуемую суточную потребность в калориях примерно на четверть, а женщины - почти на треть.

Руководитель исследования объясняет: "Дополнительное количество калорий, которое люди потребляют каждый день по сравнению с тем, что было 50 лет назад, показывает, что многие потребляют нездоровую пищу".

Чтобы защитить себя от ожирения, диабета и, возможно, слабоумия, следует избегать следующих продуктов: пищи, приготовленной во фритюре, а также фастфуда, например, гамбургеров и картофеля фри, переработанных продуктов, таких как чипсы или десерты, красного и переработанного мяса, например, колбас, сливочного масла, маргарина и сыра, напитков, содержащих сахар и алкоголь, выпечку и сладости.

Чтобы отсрочить наступление деменции, эксперты рекомендуют придерживаться сбалансированного питания. По словам экотрофолога Анны Ибург, определенные питательные вещества особенно важны для мозга и нервных клеток. В своей книге Еда против забывчивости она советует употреблять натуральные продукты, такие как фрукты и овощи. Они содержат полифенольные антиоксиданты, а также множество витаминов и фолиевую кислоту. Здоровые жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, также поддерживают гормональный обмен. Исследовательница рекомендует употреблять следующие продукты: воду, зеленый и черный чай, зеленые овощи, фасоль, горох и чечевицу, цельнозерновые продукты, льняное, тыквенное, рапсовое и оливковое масло, рыбу, орехи и семена.

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