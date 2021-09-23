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"Ціна реформ": Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про замах на Шефіра. ВІДЕО

  6   0 23.09.2021, 00:56 | Новости, Политика
"Ціна реформ": Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про замах на Шефіра. ВІДЕО

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН, інформує UAINFO.org.

"Пора прокинутися - це заклик генсекретаря ООН… до світових лідерів напередодні Генасамблеї. Для мене цей заклик особливий, для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН - це безсонна ніч", - зазначив він.

Зокрема, за словами Зеленського, у 2019 році - ця ніч була сповнена хвилювання перед першим виступом, а 2020 рік загалом був роком без сну для всього світу через COVID-19.

"А про минулу ніч я розповім детальніше. Третя година ночі, десятки дзвінків, на першого помічника президента України здійснено замах… Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ", - наголосив президент.

 

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