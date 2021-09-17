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США запропонували Україні забути про "Північний потік-2"

  7   0 17.09.2021, 23:06 | Новости, Политика
США запропонували Україні забути про "Північний потік-2"

Україні запропонували не дивитися на" Північний потік-2 " виключно як на проблему.

Напередодні запуску газопроводу "Північний потік-2" Україні не варто зациклюватися на російському газі і його транспортуванні. Україні зараз набагато доцільніше сконцентрувати зусилля на тому, щоб стати частиною великого енергетичного переходу.

Таку заяву зробив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохштей в інтерв'ю журналу НВ, інформує UAINFO.org.

Як зазначив Хохштей, Україні варто говорити не про російський газопровід, не про "Північний потік-2", а безпосередньо про інтеграцію в європейську енергосистему.

Хохштей закликав Україну не дивитися на "Північний потік-2" виключно як на проблему.

"Дивімось не вузько на "Північний потік-2". Дивімось на наше майбутнє, в якому ми не повинні прокинутися і зрозуміти, що Україна ізольована від сучасних енергетичних систем світу та енергетичної економіки тільки тому, що хтось не зрозумів, що час модернізуватися", - зазначив Хохштей.

При цьому, за словами представника Держдепу США зараз саме той момент, коли має початися великий енергетичний перехід, і Україна має бути його частиною.

За словами дипломата, інтеграція України в єдиний енергетичний простір Європи дозволить зробити відновлювану і ядерну енергію дешевшими.

"Я вже говорив, що хочу бачити Україну не країною, яка транспортує молекули, а країною, що поставляє електрони", — сказав дипломат.

"Йдеться про трансформацію існуючого кошика енергоресурсів, відхід від вугілля і розширення джерел відновлюваної та ядерної енергії. Потрібно ефективно використовувати поклади українських енергетичних родовищ, а не тільки говорити про "Північний потік-2" і газ з Росії. Чому б не прибрати цю зброю? Чому б не сказати, що російський газ не такий вже й важливий?"- додав Хохштейн.

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