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В Украине все чаще болеют вакцини­рованные люди

  2   0 17.09.2021, 22:04 | Новости, Общество
В Украине все чаще болеют вакцини­рованные люди

В Украине резко растет количество больных коронавирусом. Количество инфицированных увеличивается даже среди полностью вакцинированных людей.

Об этом говорится в репортаже Апостроф TV, информирует UAINFO.org.

Маски, антисептики и симптомы вируса. Все, что связано с ковид-пандемией, украинцы чаще всего гуглили в поисковике в прошлом году. Теперь на топ-позициях по количеству запросов — вакцинация. Отовсюду людей призывают массово вакцинироваться, поскольку так возбудителя болезни будет меньше.

Но прививка не означает, что о маске или антисептике можно забыть.

«Мы должны заболеваемость замедлять, но для этого вакцинация должна охватить многих людей. Поэтому на данном этапе даже вакцинированные могут заболеть. Но опыт тех стран, где вакцинировано большое количество населения, показывает, что вакцинация способствует легкому течению. Таких лиц обычно не госпитализируют, они не нуждаются в реанимационных отделениях», — пояснила министр здравоохранения Украины в 2019-2020 годах Зоряна Скалецкая.

Ярким примером стал Израиль, где людей вакцинировали едва или не самыми первыми. Страна вновь попала под ковидную волну.

В Украине тоже фиксируют случаи заражения уже после введения вакцины. Это случилось и с Еленой. Сначала девушка получила сертификат о полном курсе вакцинации, а уже через месяц — положительный тест на коронавирус.

«Сначала заболел муж, это было сначала похоже ОРВИ — вирусную инфекцию. Нам так врач сказал, тем более мы вакцинированы. Затем заболела я, и мы решили сдать тест на коронавирус. Он оказался положительным. И где-то за два часа до того, как мы получили результат, у меня пропал нюх», — делится журналистка Елена Морозова.

Затем добавились температура, кашель, насморк и головная боль. Но в целом прошло без осложнений.

«Заболели наши знакомые, у них нет вакцинации. У них все гораздо хуже, даже к парню приезжала скорая, ему прям очень плохо», — отметила Елена.

Главный врач Александровской больницы Киева говорит, что госпитализированные с вакцинацией есть и в их заведении. Однако таких людей очень мало.

«На сегодня у нас 200 пациентов с коронавирусом. Из них в тяжелом и предтяжелом состоянии 50 больных, находящихся в реанимации. Из этих больных сегодня, статистика может меняться, около 1% больных ковидом, которые прошли вакцинацию двумя дозами, и где-то 3-4%, которые получили одну дозу вакцины», — пояснила Людмила Антоненко.

В реанимации лежат невакцинированные пациенты. К тому же, они имеют сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца. И в зоне риска все без исключения.

«Создается впечатление — и это так и есть — что те, кто вакцинируется, совсем теряют бдительность и забывают, что нужно придерживаться всех правил защиты. Даже после первой дозы они думают, что работает защита, и они не придерживаются всех средств защиты. А прошедшие вторую дозу вакцинации — тем более», — отметила врач.

«Вакцинированные — это не боги с Олимпа или из высшей касты. Вакцинированные люди просто имеют лучшее знакомство с вирусом и возможность на него отреагировать более сильной защитной системой. Но заразиться можно и передавать тоже можно», — отметила Зоряна Скалецкая.

Количество зараженных в Украине ежедневно растет. Если темпы вакцинации не ускорить, то нового локдауна не избежать.

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