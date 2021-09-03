Прокурор Медведчука на засіданні в суді креслив будиночок, схожий на тюрму (фото)

Один з прокурорів, що виступає у складі обвинувачення в рамках справи про держзраду Віктора Медведчука, під час засідання в суді 2 вересня креслив дивний будиночок.

Про це повідомляє Сегодня, пише УНІАН.

Журналісти зняли прокурора якраз тоді, як він писав слово "Клопотання" жирними літерами, а поряд був уже намальований будиночок.

ЗМІ пишуть, що креслення дуже нагадують в'язницю.

"Поки суддя у справі Медведчука гортає 8 томів, один з прокурорів сидить і малює будиночок, схожий на тюрму. Під тюрмою прокурор написав слово "Клопотання" жирними літерами. Легкий тролінг?", - йдеться у дописі видання в Telegram.

2 вересня Печерський райсуд Києва ще на 60 діб подовжив Медведчуку строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно з рішенням суду, політик перебуватиме під домашнім арештом до 31 жовтня включно. Також депутат продовжить носити електронний браслет.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. 9 липня запобіжний захід було продовжено до 7 вересня.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ" до 11 листопада.

"Вечірні Вісті"