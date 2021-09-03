Встреча Байдена с Зеленским как проверка обещаний Америки – Financial Times

В апреле 2014 года, спустя два месяца после прозападной революции в Украине и через месяц после встречной российской аннексии Крыма, тогдашний вице-президент США Джо Байден вылетел в Киев. Там он пообещал, что Америка окажет Украине помощь как «партнер и друг», чтобы та смогла противостоять российской агрессии и осуществить демократические реформы.

Прошло семь лет, и нынешнее правительство в Киеве воспринимает внешнюю политику Белого дома — уже при Байдене — с растущей тревогой. После унижения Америки в Афганистане ее президент США в среду встречается с президентом Украины. Его коллега Владимир Зеленский — лакмусовая бумажка, дающая возможность проверить, насколько Вашингтон верен своим союзникам.

Об этом пишет The Financial Times, информирует UAINFO.org.

У Киева были особые причины вздохнуть с облегчением после избрания Байдена. Дональд Трамп Украину недооценивал и всячески заигрывал с Владимиром Путиным. Байден же стал человеком Барака Обамы в Киеве. Там даже считали, что Украина — это вообще его епархия.

Веру украинцев в это подорвали два события.

Во-первых, это сомнительное июльское соглашение Байдена с Ангелой Меркель о завершении строительства российского газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря в Германию. В Киеве его сочли предательством.

Проект обеспечит Москве прибыльный экспорт газа в Европу в обход украинских сетей. Для Киева это не только ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных доходов, но и убирает препоны для дальнейшего российских военного давления на Украину.

Во-вторых, это позорный уход Америки из Афганистана — еще одной страны, которая всецело ориентировалась на Вашингтон в проведении либеральных реформ и борьбе против антидемократических сил.

Красной нитью здесь проходит желание администрации Байдена отложить в сторону одну мучительную застарелую головную боль за рубежом и сосредоточиться на Китае.

Если США готовы сдать Афганистан талибам из-за своей «зацикленности» на Пекине, рассуждают в Киеве, то неужели там станут терять покой и сон в том случае, если Россия попытается вернуть себе господство над Украиной?

Некоторые американские чиновники даже подозревают, что президент США опасается проявлять к Киеву благосклонность после того, как во время предвыборной кампании 2020 года окружение Трампа запустило утку о якобы имевшихся «теневых» связях Байдена с Украиной, где его сын Хантер входил в совет директоров энергетической компании.

Но такая осторожность контрпродуктивна. Если Вашингтон продемонстрирует готовность к компромиссу насчет территориальных амбиций Путина в Украине, едва ли Пекин всерьез воспримет обещанную Америкой Тайваню поддержку острова, который президент Си Цзиньпин обещает воссоединить с материковым Китаем.