Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:01

Дитину, народжену під час евакуації з Афганістану, назвали на честь літака

19:55

Фурса про 20 років до вступу України в ЄС: Це, чесно кажучи, оптимістична оцінка. Всі про це знають, просто вголос сказати ніяково

19:04

СБУ повідомила про підозру у держзраді топ-функціонеру "Партії регіонів" у Херсонській області

18:01

У Колумбії чоловік отримав сім доз COVID-вакцини від чотирьох різних виробників

17:04

Глава Мінфіну Сергій Марченко: Якщо у вас немає накопичень в недержавному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто

16:30

"Відчуй себе Українкою": міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" презентував проект, присвячений ролі жінки в українському суспільстві. ФОТО

16:01

"Запуск "Північного потоку-2" – стратегічна поразка України, а об’єм транзиту газу через ГТС прямуватиме до нуля", – політичний експерт

15:01

Хлопчик з обкладинки альбому Nirvana виріс і тепер подає до суду на гурт за розповсюдження дитячої порнографії

14:04

Свинцеву печатку XII століття знайшли у заповіднику "Межибіж" на Хмельниччині (фото, відео)

13:28

Постачальникам комунальних послуг дозволили відключати боржникам газ, світло та воду

13:10

Россия делает все, чтобы превратить Украину в несостоявшееся государство – Handelsblatt

12:02

Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

11:30

Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

11:07

Канье Уэст решил избавиться от своего имени

10:27

"Чому я, жертва, у неволі, а він – на свободі?" Як живуть курсантки, яких рік тому збив п'яний майор

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Фурса про 20 років до вступу України в ЄС: Це, чесно кажучи, оптимістична оцінка. Всі про це знають, просто вголос сказати ніяково

  10   0 26.08.2021, 19:55 | Новости, Политика, Экономика
Фурса про 20 років до вступу України в ЄС: Це, чесно кажучи, оптимістична оцінка. Всі про це знають, просто вголос сказати ніяково

Президент Естонії Керсті Кальюлайд

Президент Естонії сказала, що не радить своїм бізнесменам вкладати в Україну. Бо в нас немає верховенства права. Президент Естонії сказала, що нам ще років 20 чекати, поки ми будемо готові подати заявку на вступ в ЄС.

І заговорили ображені голоси. Кажуть, що ЄС нас несправедливо недооцінює, пише на власній сторінці у Facebook інфестиційний банкір Сергій Фурса, інформує UAINFO.org.

От біда. Ми так добре співаємо, а нас не люблять. Таке кіно знімаємо, і тільки несправедлива недооцінка з боку американських кіноакадеміків заважає нам отримати Оскар. Спілберг, чортів ти син, де наш Оскар, ми тебе питаємо? Чого ти нас постійно засуджуєш?

У Києві така смачна кава і так смачно (жодного сарказму, таки смачна кава і найкращі ресторани), а кредитний рейтинг на рівні африканський країн. Як так можна? Вони ж там, африканці, а ми ж тут, споконвічні українці, європейці. Давайте нам дешеві гроші, а не оце все.

Знову нас образили. От не бачать нас, які ми чудові. Не вірять. Недооцінюють.

Отакі от ми невизнані генії. Нам всі винні. Нас недооцінюють. От точно інфантильний підліток, ображений на весь світ. І дарма, що вже 30 років. Все рівно суцільна інфантильність. Нас постійно ображають. Засуджують. Не бачать нашої геніальності.

Але питання в тому, що якраз то ми себе не можемо оцінити об'єктивно. Це неможливо. І об'єктивна оцінка у дзеркала. У стороннього глядача. Вони, глядачі, завжди праві. Як клієнти завжди праві. Завжди. І якщо ви відкрили кав'ярню, а вашу каву ніхто не купує, то не треба скиглити, треба зрозуміти, чого у сусіда, поляка, через дорогу, купують, а вас цураються. Бо є завжди причина. Ба більше, пані Президент і цю причину називає. Каже, що нема у нас верховенства права. Але хто ж з українців те верховенство права бачив? Хто у нього повірить?

Явно ж просто нас не люблять і чіпляються ось тим клятим верховенством права. Це просто привід....

І забувають, що найкраща оцінка - це оцінка грошима. Бо люди із грошима завжди шукають можливість заробити. І якщо б вони бачили в Україні таку можливість, то заробили б. Вже б ліктями один одного відштовхували. Бо де є недооцінка, там є можливість. Недооцінка означає, що щось дешеве, а скоро стане дорогим. І що? Штовхаються? Біжать? Ні? То може треба подумати, чому?

Чому в нас кредитний рейтинг на рівні африканської країни? Чорт, то може нам не довіряють? А чого це? Ми ж так добре співаємо. І знову тут вилазить наша неповага до закону. Знову вилазить відсутність верховенства права. Знову вилазить те, що ми воліли б не повертати борги. І нам не дають в борг дешево. І знову-таки, гроші завжди об'єктивні. І люди з грошима завжди шукають можливості. Але не бачать вони у нас тієї можливості. Не вважають, що ми недооцінені. Бо якщо б були такі, то вже б побігли скуповувати українські борги, які мають вирости в ціні, бо це ж борги супер-пупер надійної країни і лише випадково їх оцінюють гірше Узбекістана (і це також не жарт).

Тому не треба шукати приємну зраду, яка звільнить нас від відповідальності за власну бідність. Ми бідні, бо до нас не приходять інвестори. Бо тих, хто приходив, ми кидали. Разом з суддями, прокурорами, депутатами. І поки вони не відчують, що тут безпечно, ніхто не прийде. Якісь залітні шукачі пригод будуть, бо в світі ну дуже багато грошей зараз, але не більше. І чим скоріше ми усвідомимо, що президент Естонії просто вголос сказала правду, тим скоріше ми будемо лікувати хворобу, а не будемо від неї відмахуватись.

А про 20 років до вступу в ЄС, то це ще, чесно кажучи, оптимістична оцінка. І це також правда. І всі про це знають. Просто вголос сказати ніяково.

Сергій ФУРСА

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (615)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]