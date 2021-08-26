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Дитину, народжену під час евакуації з Афганістану, назвали на честь літака

  66   0 26.08.2021, 21:01 | Новости, Мир
Дитину, народжену під час евакуації з Афганістану, назвали на честь літака

Літак приземлився на авіабазі Рамштайн у Німеччині / фото facebook.com/theofficialairmobilitycommand

Афганську дівчинку, яка народилася на борту літака ВПС США під час евакуації, батьки вирішили назвати на честь літака.

Про це повідомляє CNN, інформує УНІАН.

"Ми поговорили з матір'ю і батьком дитини, що народилася на борту C-17, що летів на базу Рамштайн, вони назвали дівчинку Річ. Назвали так, тому що у літака C-17, який доставив їх з Катару в Рамштайн, був позивний Reach", - розповів глава Європейського командування збройних сил США генерал Тод Волтерс.

Нагадаємо, в однієї з пасажирок евакуаційного рейсу з Афганістану почалися пологи прямо на борту військового літака США Boeing C-17.

В результаті літак приземлився на авіабазі Рамштайн в Німеччині, а громадянка Афганістану стала мамою дівчинки.

При цьому пологи ускладнилися низьким кров'яним тиском жінки, і літаку довелося навіть знижувати висоту, щоб зберегти їй життя і стабілізувати ситуацію.

Дівчинку і матір доставили до найближчого медичного закладу.

УНІАН

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