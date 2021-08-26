СБУ повідомила про підозру у держзраді топ-функціонеру "Партії регіонів" у Херсонській області

Фігурант займався проросійською агітацією кримськотатарського населення, заявили в СБУ / фото УНІАН

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує УНІАН.

За інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів відразу після окупації Криму. Бувши етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою.

Підозрюваний створив громадську організацію для "об'єднання кримськотатарського народу". Наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є цілеспрямована агітація населення, наприклад етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території Криму; агітація за визнання окупаційних органів влади РФ; спонукання населення Криму до участі в роботі окупаційних органів влади РФ; агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території півострова та у виборах президента РФ.

Санкція інкримінованої йому статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, мова йде про Сейтумера Німетуллаєва.

"Вечірні Вісті"