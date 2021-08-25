Україна висловила готовність керувати "Північним потоком-2"

Україна готова запропонувати свої послуги з управління газопроводом "Північний потік-2" в якості незалежного оператора.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, коментуючи новину про рішення німецького суду, яким були підтверджені обмеження на використання "Північного потоку-2" однією компанією тільки 50% потужності газопроводу, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" кк реально незалежний від РФ оператор ГТС", - написав Макогон.

25 серпня 2021 року стало відомо про те, що газопровід "Північний потік-2" не був звільнений від правила Європейського Союзу, згідно з яким власники трубопроводів мають відрізнятися від постачальників газу, який поставляється даними трубопроводами, для забезпечення чесної конкуренції.

Відповідне рішення прийняв вищий регіональний суд Дюссельдорфа.

Суд відхилив позов, поданий минулого року операторами підтримуваного "Газпромом" проекту (GAZP.MM) з транспортування газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Вони стверджували, що правила ЄС щодо "Північного потоку-2" були дискримінаційними.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені і провели процедуру анбандлінгу. Це сприятиме забезпеченню чесної конкуренції на ринку та запобіганню того, щоб компанії могли перешкоджати доступу конкурентів до інфраструктури.