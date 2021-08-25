Різкий старт: збірна України виграла 8 медалей в перший день Паралімпіади

Фото: Twitter Єлизавета Мерешко встановила рекорд Паралімпіади

Паралімпійська збірна України вдало стартувала на Іграх у Токіо.

У перший змагальний день Паралімпіади-2020 українці брали участь у змаганнях із фехтування на візках і плаванні в різних дисциплінах, інформує Фокус.

Золоту медаль нашій країні принесла Єлизавета Мерешко, яка показала найкращий результат у запливі на 50 метрів вільним стилем. 29-річна спортсменка з Херсона не тільки випередила всіх суперниць, а й встановила паралімпійський рекорд - 33.11 секунд. У цьому ж запливі Україна виграла і бронзову медаль: Анна Гонтар прийшла до фінішу з показником 33.40. Третя представниця нашої країни Вікторія Савцова фінішувала з п'ятим результатом.

Серед інших успіхів наших плавців - срібло 31-річного Антона Коля. Він поступився супернику лише на 0.25 секунди на 100-метрівці в класі S1 (спортсмени з вродженим ураженням опорно-рухового апарату).

Ще двоє спортсменів у плаванні завоювали срібні медалі: Олексій Вірченко показав другий результат на дистанції 100 метрів батерфляєм, а Максим Кріпак - на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Три медалі в скарбничку України принесли спортсмени, які виступають у фехтуванні на візку. Харків'янка Євгенія Бреус виграла бронзу в категорії "А", а Олена Федота програла у фіналі й отримала срібну нагороду в категорії "В". У чоловіків вдало виступив Артем Манько, який завоював срібло в категорії "А".

Усі медалі України в перший день Паралімпійських ігор

У медальному заліку після першого змагального дня Україна посідає п'яте місце, поступаючись командам Італії, ROC, Китаю та Австралії.

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри 2020 проходять в Токіо з 24 серпня по 5 вересня. Україну представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту.

Фокус