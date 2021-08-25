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Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж. ФОТО

  8   0 25.08.2021, 21:15 | Новости, Происшествия
Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж. ФОТО

Учора, 24 серпня, на параді з нагоди 30 річниці незалежності України у Києві одній з військовослужбовець стало погано і вона знепритомніла. Дівчину врятував інший військовослужбовець, який підняв її на руки. Фото події розмістив більд-редактор всеукраїнської газети "День" Микола Тимченко на сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org з посиланням на Главком

"Трохи спекотно сьогодні було", – підписав автор фото.

Утім, не всі користувачі мережі повірили у прикрий стан дівчини. Деякі люди сумніваються, що вона знепритомніла. Адже, як видно на другому фото, вже на руках у колеги дівчина швидко прийшла до тями. Як вона почувається зараз невідомо.

 

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