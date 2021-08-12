Сазонов: В Харькове Добкин запускает развивающий проект, в котором обещает обучать детей правильному украинскому языку. Это не фейк и вы правильно прочитали

"Новость из разряда - "Спасайся кто может". Серьезно, держитесь как можно крепче - новость сбивает с ног. В Харькове Михаил Добкин запускает развивающий проект, в котором обещает обучать детей правильному украинскому языку. Да, это не фейк и вы правильно прочитали. Добкин. Обучать. Говорить. Еще и на украинском", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"Уже Бог бы с ним, с украинским, сам проект Добкина по изучению любого языка вызывает истерику. Представляете, после занятий дети возвращаются домой и далее цитатами из знаменитого ролика - "все позабивались по углам", "текст немного по-дебильному написан" и так далее. Все, закрывайте в Харькове школы, они лишние на этом празднике жизни. Но этой славы Михаилу Марковичу мало - он еще и на украинском языке решил сосредоточиться. Причем именно на правильном. Мы все говорим на причудливой смеси, как он говорит - диалектах диаспор и кочевников. А правильный язык знает только Добкин, как его учили в школе. Азаров сейчас от зависти рыдает - так тоже можно было, ага.

Все, я больше не могу смеяться. Понятно ежу (перепрошую, пане Добкін, їжачку), что не загорелся внезапно заботой о детях и любовью к украинскому языку Михаил Маркович. Просто он идет в мэры Харькова, а с рейтингами все печально. Вот и решил легко и непринужденно привлечь на свою сторону проукраинского избирателя. Добкин, ага. Проукраинского избирателя. На темную сторону силы. Слезы мешают говорить, но я все-таки это скажу. Процитирую покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Миша, давай по новой, все... погано все...", - завершает Сазонов.