Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:02

Борислав Береза: Скоро каждый ощутит, насколько дорого ему обходятся хотелки Зеленского

15:00

Гармаш назвав кілька причин нового загострення в Донбасі

13:59

The Washington Post: Противостояние Китая и США не похоже на "традиционную холодную войну"

13:02

Сазонов: В Харькове Добкин запускает развивающий проект, в котором обещает обучать детей правильному украинскому языку. Это не фейк и вы правильно прочитали

12:01

Ексміністра Миколу Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако. ФОТО

11:00

Ученые объяснили, почему у переболевших COVID-19 может ухудшаться память

10:23

Куюн занял первое место в рейтинге антидоверия среди топливных экспертов - опрос

10:00

Популярной актрисе диагностировали опасное заболевание

09:00

Дефіцит магнію викликає безсоння, головні болі та судоми, а "вбиває" його солодка газована вода – дієтолог

20:01

Министр спорта Гутцайт рассказал, сколько чиновников летало на Олимпиаду в Токио

19:01

Владимира Талашко из-за секс-скандала отстранили от работы в театральном университете

18:06

Покупки начнут жестко контролировать: украинцев заставят платить 18% налога

17:07

У фразі "спорт поза політикою" величезне лукавство сучасного світу – Олещук

16:01

В возрасте 93 лет. Умерла дочь Альфреда Хичкока

15:01

Сазонов: На гербе России головы орла развернуты в стороны, потому что смотреть вперед страшно

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

The Washington Post: Противостояние Китая и США не похоже на "традиционную холодную войну"

  6   0 12.08.2021, 13:59 | Новости, Мир
The Washington Post: Противостояние Китая и США не похоже на "традиционную холодную войну"

Напряжение между США и Китаем значительно возросло. Тарифная политика бывшего американского президента Дональда Трампа все еще функционирует. Вашингтон ищет способ ограничить влияние китайских технологических компаний, одновременно предоставляя средства американским фирмам. Китай пытается ограничить свою уязвимость перед новыми достижениями США.

В такой атмосфере можно представить, что торговля между странами приходит в упадок. Но на самом деле, уровень торговли между Китаем и Америкой достиг исторического максимума, пишет The Washington Post, информирует ZN.ua.

Это реалии современного мира. Китай и Соединенные Штаты становятся все более враждебными друг к другу во всех отношениях, но обе страны являются частью глобальной экономики, которая глубоко взаимосвязана и имеет собственную динамику. Напряжение растет, но торговля также развивается. Это касается не только Соединенных Штатов.

Между Китаем и Австралией растут споры. В прошлом году Пекин публично обнародовал жалобы на Австралию и предупредил, что лучше не «делать Китай врагом». И все же недавно покупки Китаем австралийских товаров достигли рекордно высокого уровня.

Вот почему аналогии с холодной войной на самом деле не передают необычную природу сегодняшней конкуренции великих держав. Во время холодной войны США и Советский Союз также развивали торговлю, но очень медленно. Масштабы торговли между Соединенными Штатами и Китаем расширяются быстрее.

Советский Союз не играл особенно яркой роли на экономической карте свободного мира. СССР председательствовал над жестко контролируемым экономическим блоком коммунистических стран, которые не имели связей с остальными странами. В основном, экономика СССР касалась ресурсов - нефти, газа, никеля, меди.

Китай, наоборот, глубоко интегрирован в мировую экономику. Сейчас это фактически ведущая торговая страна в мире. Двадцать лет назад большинство стран торговали с США. Сегодня ситуация изменилась. В прошлом году Китай вытеснил США как главного торгового партнера Европейского Союза.

Пекин требует потребителей США для своего экономического роста. В то же время, многим крупнейшим компаниям США, от General Motors и Apple до Nike, нужен китайский рынок. Эффект доступности дешевых товаров любого вида для американцев был тесно связан с поставками из Китая. Даже если рассматривать расширение «зеленой экономики» Соединенных Штатов, за этим тоже можно увидеть тень Китая. Солнечные панели стали такими доступными и распространенными, поскольку многие из них производятся в Китае.

Соединенным Штатам понадобится стратегия, что отражает сложность этих отношений, в которой Китай является частично конкурентом, частично клиентом, частично врагом. Часть этого администрация Байдена уже реализовала, объединив союзников Америки в более едином фронте против нарушения прав человека в Китае. Но Байден также столкнулся с реальностью того, что союзники США  имеют тесные экономические связи с Пекином. В Азии именно Пекин является главным торговым партнером для большинства стран. Они хотели бы иметь как крепкие торговые отношения с Китаем, так и крепкие геополитические связи с Соединенными Штатами. Заставить их выбрать сторону может создать больше проблем, чем решить.

Добавляя еще больше нюансов: Китай силен, но он не захватывает мир. Перед ним стоят значительные вызовы. Он быстро «состарится» из-за наследства политики одного ребенка. Такая демографическая политика до сих пор не показала, что можно избежать «ловушки со средним доходом», с которой столкнулись экономики, которые стремятся присоединиться к «богатому миру».

Президент КНР Си Цзиньпин развивает государственный сектор и расширяет контроль над частными компаниями. А новая решительная внешняя политика Китая вызвала негативную реакцию со стороны его крупнейших соседей - от Индии до Австралии и Японии. На прошлой неделе Филиппины возобновили оборонительное соглашение с Соединенными Штатами, от которого собирались отказаться.

Может ли Вашингтон принять сложность этого вызова? США столкнулись с экономической силой, которая, в отличие от Германии и Японии, не зависит от гарантий американской безопасности. Америка столкнулась с новой великой державой, которая не является демократией и имеет другие ценности и убеждения. Это не новая «холодная война», а нечто более сложное: «холодный мир», резюмирует издание.

Рост активности Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии, регионе, который играет решающую роль в их стратегии противостояния с КНР, воспринимается Пекином как попытка Вашингтона перетянуть на свою сторону соседние государства и «сорвать региональный мир и стабильность». Но увеличение собственного экономического и геополитического веса делает Пекин все храбрее и настойчивее как в отношениях с другими государствами, так и в противостоянии со США.  

ZN.ua

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (230)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]