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Ексміністра Миколу Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако. ФОТО

  9   0 12.08.2021, 12:01 | Новости, Политика
Ексміністра Миколу Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако. ФОТО

Колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського побачили у Монако. При цьому вн мав перебувати під домашнім арештом, хоч його відпустили на лікування.

Про це повідомляє телеграм-канал Сергія Лещенка, інформує UAINFO.org  

Рудьковський фігурує у справі про викрадення людини - колишнього директора своєї компанії "Нафтогазвидобування" та чинного нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського.

Ексміністра взяли під варту у червні, але згодом йому дозволили для лікування відвідати Австрію. Однак один з нардепів поділився фото Рудьковського, який зараз в Монако, відпочиває у отелі Monte Carlo Bay.

До речі, представник української делегації у ТКГ Денис Казанський зауважив, що чиновник з Монако може і не повернутись.

"Антоненка тримають під домашнім арештом, хоча цілий ряд депутатів готові взяти його на поруки і гарантувати, що він нікуди не втече. А Рудьковського просто випустили погуляти в Монако", - наголосив Казанський. 

Рудьковський в Монако / Фото з телеграм-каналу Сергія Лещенка 

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