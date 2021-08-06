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Бразилія відмовляється від десятків мільйонів доз російського "Спутника V"

  6   0 06.08.2021, 13:01 | Новости, Мир
Бразилія відмовляється від десятків мільйонів доз російського "Спутника V"

Бразилія відмовляється від "Спутника V" / фото REUTERS

Після тривалого процесу узгодження і ліцензування Бразилія вирішила на якийсь час відмовитися від поставок російського препарату від коронавірусу "Спутник V".

Як передає ТАСС, за угодою Москва повинна була поставити до Бразилії 37 мільйонів доз препарату. Перші партії планували відправити ще у квітні, але досі жодна доза не надійшла до Бразилії, пише УНІАН.

Тепер угода припинена через нові обмеження з боку Національного агентства з санітарного нагляду. Так звана вакцина не пройшла процедуру ліцензування.

У зв'язку з цим препарат не дозволили використовувати в рамках Національного плану з імунізації.

Нагадаємо, раніше Бразилія попередила про намір розірвати контракт з Росією на поставку "Спутника V", оскільки Москва не змогла надати необхідні дані про свою вакцину. 

У липні з'явилася інформація про готовність Аргентини розірвати угоду з Росією на поставку "Спутника V", бо РФ не змогла виконати умови контракту.

А Словаччина повернула Москві партію препарату від коронавірусу. Громадяни країни отримали можливість зробити щеплення схваленими ВООЗ вакцинами.

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