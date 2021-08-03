"Викрадення Чауса спецслужбами – незаконне, суддя має бути переданий до НАБУ", – Рябошапка

Дії Служби безпеки України щодо колишнього судді Миколи Чауса є незаконними, а сам Чаус має бути переданий для проведення слідчих дій до НАБУ.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав генеральний прокурор України (2019-2020 р.р.) Руслан Рябошапка, передає UAINFO.org.

"Закон передбачає, що Чаус має бути переданий для проведення подальшого розслідування до Національного антикорупційного бюро. Наразі СБУ фальсифікує ще одну справу. Для чого? Це питання. І це може бути пов'язане із тим, що від колишнього судді Миколи Чауса очікують показань проти представників колишньої влади", - сказав він.

Колишній генеральний прокурор України зауважив, що Миколу Чауса викрали в час, коли Молдова фактично завершувала екстрадиційну перевірку і суддю Чауса могли видати у передбаченому законом порядку.

"Причина полягає в тому, що якби відбулась екстрадиція відповідно до передбаченого законом порядку, то його могли б притягнути до відповідальності виключно за той злочин, щодо якого було здійснено запит до Молдови. Передати Чауса можна було тільки до Національного антикорупційного бюро для розслідування злочину, пов'язаного із хабарництвом", - наголосив він.

"Але передача Чауса до НАБУ когось не влаштовувала в Україні, і було вчинено провокацію", - додав Руслан Рябошапка.

Колишній генеральний прокурор України також наголосив, що правоохоронні органи Молдови вже "вказали на те, що зникнення Чауса - це робота українських спецслужб".

"І тепер СБУ охороняє Чауса від Національного антикорупційного бюро, що виглядає дивним, коли один правоохоронний орган охороняє підозрюваного від іншого правоохоронного органу. Тому те, що було зроблено представниками СБУ, може бути кваліфіковане, як вчинення нового злочину з метою приховування попередніх злочинів", - пояснив він.

Руслан Рябошапка зауважив, що чинний Генеральний прокурор України мав би втрутитись в цей конфлікт між правоохоронними органами, чого не було зроблено.

"Нам поки залишається розуміння того, що спецслужби мають величезний арсенал засобів, щоб втручатись у приватне життя українців", - завершив він.

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