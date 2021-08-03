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В России латентно угрожают украинской ГТС взрывами

  17   0 03.08.2021, 18:10 | Новости, Политика
В России латентно угрожают украинской ГТС взрывами

А вот и нескрываемые угрозы украинской ГТС пошли...

Я неоднократно отмечал, что даже если трубопровод Северный поток-2 будет запущен, украинская ГТС не лишится транзита. Это обусловлено как показателями экспорта российского газа в Европу в период холодных зим, так и ограничениями, наложенными на российскую трубу энергетическими директивами ЕС, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Но, похоже, россияне нашли выход из положения в вопросах энергетических директив, ограничивающих поставки в ЕС российского газа на 50% от их максимального объёма.

Так, ведущий эксперт ФНЭБ и финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что если на украинской ГТС начнутся аварии, то Европа вынуждена будет открыть Северный поток-2 на все 100%.

Что же это, если не анонс диверсий на украинской ГТС?

Что самое интересное, инфраструктура на украинской ГТС сейчас находится в куда лучшем состоянии, чем в самой РФ, где взрывы на газопроводах не редкость, а обыденность. Важен ещё один момент. Даже если Северный поток-2 будет открыт на все 100%, это не обеспечит полноценного обеспечения заказчиков необходимым количеством газа, в случае холодной зимы (например, как в 2018 году). С другой стороны это вынудит все российские трубопроводы работать на максимальной пропускной способности, что значительно повысит их износ и вероятность ЧП.

То есть, палка о двух концах. Устраивая диверсии на украинской ГТС, россияне могут вынудить европейцев дать "Северному потоку-2" "зелёный свет" на полный объём. Но это всё равно не компенсирует транзит через Украину, но в разы повысит риски ЧП на и без того изношенной инфраструктуре РФ, что уже приведёт к росту аварий в самой России.

Если коротко, то лучше им от угроз к действиям не переходить, себе же дороже будет. Но, как известно, в России редко когда руководствовались здравым смыслом, логикой и рационализмом, а потому, будет, скорее всего, именно так как я описал выше.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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