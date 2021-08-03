Канада оштрафувала двох американців на майже 20 тисяч доларів за брехню щодо COVID-19

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Канада оштрафувала двох мандрівників з США на майже 20 тисяч доларів кожного за неправдиву інформацію, яка стосувалася коронавірусу.

Про це повідомляє CNN, інформує НВ.

Так, туристи набрехали про свій статус вакцинації, а також про результати негативних тестів на коронавірус.

Вони також не виконали вимоги уряду, які повинен виконувати кожен, хто приїжджає до Канади.

Загалом штрафи за надання неправдивої інформації про статус щеплення в Канаді можуть досягати 750 тисяч доларів або шести місяців тюремного ув'язнення.

Канада вимагає від усіх мандрівників здавати тест на COVID-19 до від'їзду незалежно від статусу вакцинації. Крім того, тільки після 9 серпня більшість туристів зможе уникнути повторної перевірки на коронавірус і триденного перебування в готелі по прибуттю.

НВ