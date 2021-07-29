Почему Меркель готова отдать Украину в лапы ее злейшего врага — Politico

Всего за несколько недель до важнейших выборов в Германии канцлер этой страны, проигнорировав громкие протесты со стороны Восточной Европы, заключил знаковое соглашение по газопроводу, который проходит по дну Балтийского моря и который позволит укрепить влияние коварного лидера России над энергетической безопасностью Европы.

Об этом говорится в статье издания Politico, информирует UAINFO.org.

Если вы считаете, что перед вами описание событий середины июля 2021 года, то это потому, что в мире немецкой энергетической политики история действительно повторяется.

Описанные выше события произошли в начале сентября 2005 года. Канцлер Германии Герхард Шредер уже приближался к тому, чтобы потерять власть, уступив ее уроженке Восточной Германии и физику по образованию Ангеле Меркель, когда в Берлине он провел вместе с президентом России Владимиром Путиным церемонию подписания сделки, в дальнейшем ставшей известной как «Северный поток».

На прошлой неделе Путина не было в Берлине, чтобы он мог отпраздновать соглашение Меркель и президента США Джо Байдена, которое позволит второй фазе этого проекта — «Северному потоку — 2» — продолжиться. Но, учитывая то, что именно Россия извлечет из этого соглашения наибольшую выгоду, он вполне мог бы там быть.

Однако Меркель все же позвонила Путину.

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорится в заявлении Кремля.

Хотя этот газопровод, строительство которого близится к завершению, все еще сталкивается с мощным сопротивлением со стороны конгресса США и многих стран Евросоюза, политическое соглашение Меркель и Байдена, скорее всего, придаст этому проекту импульс, которого будет достаточно для завершения строительства.

Как и газопровод «Северный поток», строительство которого было завершено в 2011 году, «Северный поток — 2» будет доставлять газ по дну Балтийского моря на расстояние в 1200 километров из Ленинградской области к северному побережью Германии.

Имея совокупную пропускную способность в 110 миллиардов кубических метров в год, эти два газопровода позволят России обходить сухопутные маршруты, пролегающие через Украину. По мнению критиков, это позволит снизить порог для дальнейших вмешательств Москвы в дела региона, таких как оккупация Крыма и продолжающаяся война на востоке Украины. Не подвергается сомнению (как минимум за пределами Германии) лишь то, что этот проект увеличит зависимость Германии и Европы в целом от российского газа.

Берлин годами отвергал эти опасения, заявляя о том, что, каким образом в Германию поступает газ — через Украину или через Балтийское море, — не имеет никакого значения. Тем не менее не нужно быть доктором физических наук (не в обиду Меркель), чтобы понимать, что кратчайшая дистанция между двумя точками представляет собой прямую линию.

Разницу между двумя линиями газопровода «Северный поток» и существующей, уже не слишком надежной инфраструктурой, которая пролегает через Украину и пропускная способность которой теоретически составляет 160 миллиардов кубических метров в год, можно охарактеризовать как разницу между оптоволоконным кабелем и медной проволокой. После пяти десятилетий эксплуатации украинский трубопровод имеет столько протеканий, что, по оценкам экспертов, на их устранение потребуется 6 миллиардов евро.

Между тем газопроводы «Северный поток», которые вместе стоили 17,5 миллиарда евро, представляют собой произведение искусства. Щелкнув одним выключателем, российская государственная компания «Газпром» может отправить газ в Германию по более низкой цене без каких-либо заминок («Газпром» согласился платить Украине за транзит газа, который ежегодно приносит украинской казне примерно 2 миллиарда долларов, до 2024 года включительно).

И немецкой промышленности, которая отчаянно нуждается в дешевых и надежных энергопоставках, это очень нравится.

В следующем году Германия отключит свой последний ядерный реактор, а к 2038 году она планирует полностью запретить производство электричества путем сжигания угля. Хотя доля возобновляемых источников энергии в немецком производстве электроэнергии растет, она все еще меньше 50%. Это значит, что у Германии довольно большая дыра в вопросе выработки электричества, которую необходимо чем-то заполнить, и она нуждается в природном газе, который загрязняет окружающую среду меньше, чем уголь. (Газ используется для обогрева 45% жилых домов в Германии).

Нидерланды, которые обеспечивают около 30% газовых поставок в Германию (на долю России и Норвегии приходится примерно по одной трети поставок, а остальной газ страна получает из местных источников), планируют прекратить добычу к 2030 году, что еще больше увеличит значение «Северного потока».

Критики этого проекта отмечают, что у Германии есть масса других способов обеспечить себя природным газом, будь то поставки по существующему восточному маршруту, пролегающему через Украину, или через Беларусь и Польшу, поставки с юга через Турцию или поставки с запада — в форме сжиженного природного газа, который отправляется на кораблях из Соединенных Штатов.

Но с точки зрения немцев, ни один из этих вариантов не может похвастаться простотой и надежностью «Северного потока».

Итак, готова ли Германия отдать Украину в руки врага и поставить под угрозу отношения со своими ключевыми союзниками, от Варшавы до Вашингтона, чтобы обеспечить себе доступ к дешевому газу? Если одним словом, то — готова.

Гораздо более интересный вопрос — почему.

Уже многое было написано о загадочном притяжении, которое немецкая элита испытывает к России — речь идет о так называемых Russlandversteher, то есть «тех, кто понимает Россию». Тем не менее, если говорить о Шредере и Меркель, то здесь в игру вступают и более прозаичные факторы.

Спустя несколько недель после ухода Шредера с поста канцлера Германии в 2005 году его назначили председателем совета директоров «Северного потока», что с годами сделало этого социал-демократа очень богатым человеком. С точки зрения его критиков, Шредер пожертвовал своей репутацией, согласившись пойти на службу к Путину. Тем не менее это решение позволило Шредеру обеспечить себе очень комфортную пенсию.

Хотя в то время Польша и Украина протестовали против этого проекта, их сопротивление тогда не сравнится с тем, что происходит сейчас. В 2005 году многие на Западе видели в Путине потенциального партнера. Он еще не успел обвинить Соединенные Штаты в попытках запугать Россию с помощью НАТО, и до войны против Грузии и аннексии Крыма оставалось еще несколько лет.

В самой Германии «Северный поток» не вызывал никаких разногласий. Решение Шредера пойти на службу к Путину спустя всего несколько недель после ухода с поста канцлера вызвало удивление, но тогда в России еще не видели угрозу. После окончания холодной войны Германия на протяжении нескольких десятилетий закупала российский газ (зачастую вопреки возражениям американцев). Кроме того, холодная война давно закончилась.

Мотивация, которой руководствовалась Меркель, поддерживая «Северный поток», является более сложной, и, чтобы ее понять, нужно вернуться к 2011 году.

В том году, после аварии на японской атомной станции в Фукусиме, Меркель решила отказаться от принятого ранее решения о продлении срока работы атомных реакторов в Германии. Германия находилась в процессе так называемого Energiewende, то есть постепенного перехода к возобновляемым источникам энергии, и многие эксперты настаивали, что страна будет нуждаться в атомной энергии на протяжении более длительного периода времени, пока она наращивает выработку энергии ветра и солнца.

Но немцы были настолько сильно шокированы катастрофой на Фукусиме, что Меркель быстро согласилась вернуться к плану, который первоначально был согласован Шредером и «зелеными» в 2000 году и который предполагал отключение последнего атомного реактора в стране в 2022 году. В то время атомные реакторы обеспечивали примерно одну пятую выработки электроэнергии.

Отказ продлить срок эксплуатации атомных реакторов привел к тому самому сценарию, о котором Меркель и немецкая промышленность предупреждали десять лет назад, — то есть к дефициту доступных вариантов получения энергии для промышленности. Поскольку процесс отказа от атомной энергии практически завершился, а уголь становится все менее привлекательной альтернативой из-за роста цен, сегодня затраты немецкой промышленности на электроэнергию (уже одни из самых высоких в мире) достигли максимума за последнее десятилетие.

«Электричество в Германии должно стать дешевле, чтобы наши компании были конкурентоспособными на международном рынке», — сказал министр финансов Олаф Шольц, кандидат на должность канцлера от социал-демократов, в своем выступлении в июне.

И тут появляется «Северный поток».

Между Меркель и Путиным никогда не было особой любви. В течение многих лет они неоднократно сталкивались из-за вторжений российского лидера на территории соседних стран и из-за других разногласий. Но Меркель, несомненно, убеждена, что российский газ играет ключевую роль в обеспечении энергетических потребностей Германии.

Действительно, единственное убедительное объяснение готовности канцлера поставить отношения Берлина с Вашингтоном под угрозу из-за этого проекта заключается в том, что, с точки зрения Меркель, он имеет для Германии огромное стратегическое значение.

Если Путин при этом извлечет выгоду, так тому и быть.

На прошлой неделе один журналист спросил Меркель, не сожалеет ли она о своем решении отказаться от атомной энергии. Она ответила, что не сожалеет, но добавила, что в результате этого решения в обозримом будущем Германии придется делать основную ставку на газ.

«Мы не можем — как этого требовали некоторые — отказаться от атомной энергии и угля, а затем как можно быстрее отказаться от природного газа, — сказала она. — Это невозможно».